Грипп-2018 в Челябинске: где поставить прививку

СЕГОДНЯ 10:45 2018-09-13T10:58:10+03:00

«Комсомолка» узнала, когда придет эпидемия и кому положены бесплатные вакцины

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Прививка - единственное средство победы над гриппом. Вакцины отечественного производства только начинают появляться в аптеках. Цена препарата — 200 — 400 руб.

— Привиться лучше осенью, чтобы перед сезоном ОРВИ и гриппа сформировался иммунитет, — говорит начальник отдела профилактики здорового образа жизни регионального Минздрава Ольга Яворская.

Грипп-2018 в Челябинск должен нагрянуть в канун новогодних каникул или сразу после них. В регионе планируют привить 45% жителей, или около 1,5 млн человек. Из них 1,3 млн вакцина положена бесплатно.

Иммунитет после вакцинации формируется месяц. Желательно в это время не контактировать с захворавшими ОРВИ.

Кстати, вакцина инактивированная, не содержит живых микробных частиц. Содержит в себе штаммы гриппа, которые и ожидаются этой зимой.

В аптеках вакцина только начинает появляться.

КТО ПОЛУЧИТ ВАКЦИНУ БЕСПЛАТНО?

— дети от месяцев до 18 лет;

— студенты колледжей, техникумов, вузов;

— пенсионеры старше 60 лет;

— беременные женщины;

— призывники;

— медработники, работники образования, ЖКХ, транспорта, правоохранительных органов;

— страдающие хроническими недугами: с сердечно-сосудистой, болезнями органов дыхания; с метаболическим синдромом; с ожирением.

Прививка противопоказана, если есть аллергия на куриный белок. Изредка встречается аллергия на компоненты вакцины.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ?

В период подготовки к гриппу-2018 в Челябинске привиться можно в поликлинике по месту жительства. Для всех — и льготников, и прививающихся за собственные деньги — положен осмотр у участкового педиатра или терапевта. Льготников вакцина ожидает в прививочном кабинете.

Тем, кто покупает вакцину самостоятельно, нужно захватить термос или купить в аптеке охлаждающие пакеты: вакцина должна храниться при определенной температуре. Возьмите чек о покупке. По нему врач в прививочном кабинете убедится, что препарат куплен в этот же день и хранился правильно, в холоде.

Привиться можно и в частных медцентрах. Там препараты уже есть. В среднем, услуга обойдется в 800 — 1000 руб (постановка вакцины платная).

БУДУТ ЛИ АКЦИИ В ТРК?

Два года подряд, осенью, минздрав разворачивали импровизированные прививочные кабинеты в ТРК Челябинска и крупных городов региона. Акция популярна: очереди «на прививку» выстраиваются длинные. Занятым людям это выгодно (для них прививка бесплатна), время экономится. Следите за новостями. Акцию обещают устроить и в нынешнем году.

Кстати, медбригады поликлиник готовы выехать и к вам на работу, если сознательный начальник печется и о здоровье трудового коллектива, и о производительности труда. Ведь болеть в эпидемию сотрудники будут легче или не будут вовсе.

Во время эпидемии рекомендуется носить одноразовые медицинские маски. Но их нужно менять каждые два часа, иначе маска превращается в рассадник микробов.

Масочный режим на работе во время эпидемии - вещь важная. Но маску нужно менять каждые два часа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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