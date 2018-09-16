В Челябинской области брошенный сыном старик уснул в ванне с кипятком

СЕГОДНЯ 03:00 2018-09-14T21:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

А. М. много лет жил, запертый сыном в квартире. Дедушке 84 года. На днях он залез купаться в ванну и не смог подняться. Сутки пролежал там с включенной водой, в кипятке.

Соседи стали бить тревогу, когда вода из его квартиры на пятом этаже дошла уже до первого. Стучали, звали — все бесполезно. Об этом рассказала в соцсетях жительница Магнитогорска Надежда Алексеева.

Соседи говорят, что у старика не были ни еды, ни одежды. Фото: Надежда Алексеева.

— До аварийки мы еле дозвонились. Пришлось обратиться в службу вскрытия дверей. Я вызвала скорую. Дедушку забрали в больницу с многочисленными ожогами.

Сын скрывается. Пенсию отца перевел на карточку и снимает. Привозил ему поесть только хлеб, консервы, да молоко. Часто уже пропавшее. В квартире грязища страшная. Даже одежды у дедушки нет.

Раньше ему помогала соседка: прибирала, кормила. Но сын забрал ключи, поменял номера телефонов. Может быть, есть какие-то социальные службы, которые могут оказать помощь в такой ситуации? Или, может, знающие люди подскажут алгоритм действий, чтобы перевести дедушку в дом престарелых? Ребята, это страшно!

Я знаю, что таких брошенных стариков много по всей России. Но добрых людей всегда больше, в этом я тоже убедилась, — написала Надежда Алексеева.

Сын пенсионера запирал его дома. Фото: Надежда Алексеева.

НА ЗАМЕТКУ

Где помогут одиноким старикам

Если у пожилого человека нет близких, либо они не могут ему помогать, это будут делать социальные работники. Приберутся дома, сходят за продуктами, помоют голову и т. д. Определенные группы пенсионеров получают эту помощь бесплатно. Другие платят соцработнику от 5 рублей за услугу.

— Чтобы получить такую помощь, нужно обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в Комплексные центры социального обслуживания населения, — рассказывает пресс-секретарь Министерства социальных отношений Челябинской области Елена Давлетшина. — Отмечу, что такая помощь носит заявительный характер. То есть человек должен сам обратиться за ней.

Если сложно прийти, можно вызвать соцработника по телефону. Пенсионеры должны знать, что соцработник не придет без вызова. Если кто-то стучится в дверь и представляется соцработником, а вы его не ждали, стоит насторожиться. Иногда так действуют мошенники.

Также обратиться по поводу помощи пенсионеру могут, к примеру, его соседи. Но если требуется вскрывать дверь, как в описанном случае, нужно подключать еще и правоохранительные органы. Обращайтесь к участковому.

Одинокий пенсионер также может оформиться в Дом престарелых. Правда, это не быстрая процедура, так как нужно собрать пакет документов, медицинские справки. Но и с этим могут помочь социальные работники.

Управления социальной защиты населения в Челябинске

Калининский район: ул. Шенкурская, 7б; тел.: (351)790-96-57.

Центральный район: ул.Советская, 36; тел.: (351)263-65-93.

Советский район: ул. Цвиллинга, 63; тел.: (351) 261-86-24.

Курчатовский район: ул. Академика Сахарова, 11; тел.: (351)731-51-01.

Ленинский район: ул. Гагарина, 42а; тел.: (351)256-43-16.

Металлургический район: ул. Дегтярева 49б; тел.: (351)735-85-99.

Тракторозаводжский район: ул. Артиллерийская, 109; тел.: (351)775-52-17.

Комплексные центры социального обслуживания населения в Челябинске

Калининский район: ул. Каслинская, 25; тел.: (351)791-59-62.

Курчатовский район: ул. Островского, 30: тел.: (351)225-23-62.

Ленинский район: ул. Трубников, 59; тел.: (351)735-68-48.

Металлургический район: ул. Коммунистическая, 8а; тел.: (341)735-68-48.

Советский район: ул. Плеханова, 43б; тел.: 261-86-84.

Тракторозаводжский район: ул. Первой Пятилетки, 43; тел.: (351)775-34-04.

Центральный район: ул. Смирных, 21а; тел.: (351)265-65-43.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06