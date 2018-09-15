90-летних заставляют регистрироваться на Госуслугах, чтобы получать льготы в Челябинске
77-летняя Марина Аркадьевна слезным голосом просила помощи:
— Раньше соцработник оформляла мне субсидию на оплату ЖКХ раз в месяц. А недавно пришла и говорит: запретили так делать. Теперь регистрируйтесь на портале Госуслуг и сами в электронном виде подавайте заявление.
Бабушка с инвалидностью второй группы живет на Мамина. Дальше своего двора никуда уже не ходит, поэтому соцработница была реальным спасением. К ее работе никаких претензий у пенсионерки нет:
— Добропорядочная женщина, ухаживает за многими пенсионерами во дворе. Продукты мне носит, прибирается.
По словам Марины Аркадьевны, во дворе на лавочке последнее время только и разговоров об интернет-беде.
— У меня у внучки есть страничка на Госуслугах, но через нее сказали нельзя. А у меня ни компьютера, ни интернета. По соседству дедушка 90-летний живет, так ему тоже сказали регистрироваться…
«Комсомольская правда» — Челябинск» обратилась за разъяснением в соцзащиту Тракторозаводского района.
— Недавно мы собирали соцработников, проводили для них обучение: чтобы помогали подопечным регистрироваться на Госуслугах и приучали активно пользоваться. Но мы понимаем, что далеко не все люди в возрасте с компьютером на ты. Поэтому заявление на получение субсидии по-прежнему можно передать через соцработника, — рассказали в управлении.
КСТАТИ
В качестве интересного факта Марина Аркадьевна поделилась с нами памяткой, которую соцработники выдают подопечным. В ней официальный тариф на услуги:
Вынести мусор — 5 руб.
Мытье пола — 5 руб./кв.метр
Мытье одной створки окна — 25 руб.
Стрижка женская — 80 руб.
Консервирование овощей и фруктов — 150 руб./час
Получается, что сейчас соцработник должен быть мастером на все руки и еще уметь деньги считать.
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