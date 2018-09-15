2018-09-14T21:20:35+03:00
Общество

90-летних заставляют регистрироваться на Госуслугах, чтобы получать льготы в Челябинске

«КП» проверяет слух, который перепугал пенсионеров
Андрей АБРАМОВ
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Не всем людям в возрасте под силу освоить «кампуктер». Фото: Алексей БУЛАТОВНе всем людям в возрасте под силу освоить «кампуктер». Фото: Алексей БУЛАТОВ
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77-летняя Марина Аркадьевна слезным голосом просила помощи:

— Раньше соцработник оформляла мне субсидию на оплату ЖКХ раз в месяц. А недавно пришла и говорит: запретили так делать. Теперь регистрируйтесь на портале Госуслуг и сами в электронном виде подавайте заявление.

Бабушка с инвалидностью второй группы живет на Мамина. Дальше своего двора никуда уже не ходит, поэтому соцработница была реальным спасением. К ее работе никаких претензий у пенсионерки нет:

— Добропорядочная женщина, ухаживает за многими пенсионерами во дворе. Продукты мне носит, прибирается.

По словам Марины Аркадьевны, во дворе на лавочке последнее время только и разговоров об интернет-беде.

— У меня у внучки есть страничка на Госуслугах, но через нее сказали нельзя. А у меня ни компьютера, ни интернета. По соседству дедушка 90-летний живет, так ему тоже сказали регистрироваться…

«Комсомольская правда» — Челябинск» обратилась за разъяснением в соцзащиту Тракторозаводского района.

— Недавно мы собирали соцработников, проводили для них обучение: чтобы помогали подопечным регистрироваться на Госуслугах и приучали активно пользоваться. Но мы понимаем, что далеко не все люди в возрасте с компьютером на ты. Поэтому заявление на получение субсидии по-прежнему можно передать через соцработника, — рассказали в управлении.

КСТАТИ

В качестве интересного факта Марина Аркадьевна поделилась с нами памяткой, которую соцработники выдают подопечным. В ней официальный тариф на услуги:

Вынести мусор — 5 руб.

Мытье пола — 5 руб./кв.метр

Мытье одной створки окна — 25 руб.

Стрижка женская — 80 руб.

Консервирование овощей и фруктов — 150 руб./час

Получается, что сейчас соцработник должен быть мастером на все руки и еще уметь деньги считать.

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