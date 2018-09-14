«Нет отбоя от желающих»: здание морга в Челябинской области сдают в аренду

СЕГОДНЯ 10:57 2018-09-14T10:57:37+03:00

В городе уверяют, что оно простаивает без дела...

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В городе Карабаш Челябинской области ищут арендаторов морга. Вы не поверите: желающих заехать в столь неоднозначное помещение хоть отбавляй!

Расположен морг рядом с городской больницей. У нее недавно сменился формальный собственник. Раньше владел муниципалет, а теперь отдали в областное ведомство. Старое здание морга принимать на баланс не стали. И осталось она за городом. Стоит без дела. Власти подумали:

— Пусть приносят пользу горожанам и местному бюджету, — рассказала замглавы Карабаша по финансам и экономике Ирина Тарасова.

Стоп. Как это стоит без дела? Неужели в Карабаше, который одно время числился одним из самых грязных городов планеты, не умирают люди?

— Умирают, — грустно усмехается редактор местной газеты Наталья Зарифова. — Просто возят на вскрытие в морг Кыштыма за 30 км и в Миасс за 50 км. А наш «анатомический театр» закрыли лет десять назад. У нас нет патологоанатомов.

В местной больнице никаких проблем в отсутствии морга не видят:

— Холодильники морга использовались до последнего времени только для хранения тел. Но специалистов по вскрытиям у нас нет. Возят покойников на экспертизу в соседние города. Проблем в отсутствии морга не будет, в администрации города должны были продумать этот момент, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» главврач местной горбольницы Нина Воронина.

Продумали или нет — нам узнать не удалось. Глава города уехал на совещание, а его ответственный зам в отпуске.

Администрация Карабаша как и полагается, объявила конкурс на аренду. Выиграла его предпринимательница, которая планирует открыть ритуальную фирму в этом здании и сделать частный морг. За аренду будет платить в городской бюджет 12,5 тыс. руб. в месяц — копейки по сравнению с оборотом в этом бизнесе.

А карабашцы тем временем, грустно шутят:

— Говорят, здание хотели взять в аренду организаторы страшных квестов!

— Ага, вы еще скажите, что фабрика мороженного...

— Место хорошее: соседи шуметь не будут...

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