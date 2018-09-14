Налоги на имущество 2018 в Челябинске: когда платить, кого в этом году освободят от налогов

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-14T16:08:18+03:00

В этом году большинство жителей Южного Урала не получат бумажные квитанции по почте

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До 3 декабря россияне должны уплатить имущественные налоги: на землю, квартиры, машины, дачи и гаражи. Обычно мы ждем письмо из налоговой. Однако в этом году его получат не все.

— Если вы открыли личный кабинет на нашем сайте, то по почте квитанция не придет. Сами зайдите на наш ресурс. Там квитанция — электронная. Распечатайте или можете оплатить по интернету, — рассказывает начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина.

Тому, кто завел кабинет, но все же хочет, как раньше, получать письма по почте, советуют поменять настройки личного кабинета.

КВАРТИРЫ ПОДОРОЖАЛИ, А МОТОЦИКЛЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

У многих в этом году изменится сумма налога. Теперь его рассчитывают по кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной.

В Челябинске налог составляет 0,1% от кадастровой стоимости жилья, а в Копейске — 0,3%. Так постановили местные власти. Чтобы сгладить рост платежей, на Южном Урале применяются понижающие коэффициенты.

В прошлом году налог умножали на коэффициент 0,2, а теперь — на 0,4. Так что в десятки раз налог не увеличится.

Снизить бремя нагрузки, к тому же, помогает налоговый вычет. У владельцев комнат не облагают налогом 10 кв. м, у владельцев квартир — 20 кв. м., у владельцев домов — 50 кв. м.

Налог на транспорт практически не изменился, даже немного снизится для мощных мотоциклов.

БРАЛ КАРТОШКОЙ — ВЕРНИ ДЕНЬГАМИ

Примерно 30 тысяч южноуральцев впервые получат налог на доходы физических лиц. Они должны вернуть государству 13% от тех доходов, которые получали в натуральной форме.

Чаще всего это жители села, которые сдают свои земельные паи в аренду и берут вознаграждение продуктами. До 2016 года их заставляли заполнять декларацию о доходах. Теперь налоговый агент (тот, кто выдал им вознаграждение) сообщает об этом в налоговый орган, а налоговая выставляет налог.

Кстати, в этом году его придется отдать за 2016-й и 2017-й год.

БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ ЛЬГОТ

На Южном Урале больше 15 категорий налоговых льготников. Узнать попали ли вы в их число, можно по бесплатному телефону «горячей линии» Федеральной налоговой службы:

8-800-222-222-2

— Только не забывайте, что льготы носят заявительный характер. Если вы не воспользовались льготой за прошлый год, приносите пакет документов — налоги пересчитаем. Для начисления льгот по налогам за 2018-год нужно подать заявление до апреля 2019 года, — говорит начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Павел Логинов.

Например, все пенсионеры освобождаются от уплаты налогов за одну квартиру, один садовый домик и землю в пределах шести соток. Для них также действуют льготы на автомобили с мощностью меньше 150 лошадиных сил — платить придется по рублю за каждую лошадиную силу.

ХВОСТАТЫЕ ПЕНИ

Если налог меньше 100 рублей, его к оплате не выставляют. Квитанцию вы получите, когда накопите минимальную сумму.

Если вы не рассчитались с налоговой до 3 декабря, то с 4 декабря пойдут пени, а в конце января вы получите грозное предупреждение о долгах.

— Долг и пени там будут начислены на дату формирования документа, поэтому не тяните и сразу идите в банк. И положите немного больше указанной суммы. Иначе снова появится долговой «хвост», который сформировался за несколько дней. Переплатите — не беда. Деньги не пропадут, а перейдут на следующий год. В крайнем случае, вернете нужную сумму, — говорит Павел Логинов.

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