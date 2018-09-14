2018-09-14T16:08:18+03:00
Общество

Налоги на имущество 2018 в Челябинске: когда платить, кого в этом году освободят от налогов

В этом году большинство жителей Южного Урала не получат бумажные квитанции по почте
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
Катрина МАРТИНОВИЧ.Катрина МАРТИНОВИЧ.
Изменить размер текста:

До 3 декабря россияне должны уплатить имущественные налоги: на землю, квартиры, машины, дачи и гаражи. Обычно мы ждем письмо из налоговой. Однако в этом году его получат не все.

— Если вы открыли личный кабинет на нашем сайте, то по почте квитанция не придет. Сами зайдите на наш ресурс. Там квитанция — электронная. Распечатайте или можете оплатить по интернету, — рассказывает начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина.

Тому, кто завел кабинет, но все же хочет, как раньше, получать письма по почте, советуют поменять настройки личного кабинета.

КВАРТИРЫ ПОДОРОЖАЛИ, А МОТОЦИКЛЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

У многих в этом году изменится сумма налога. Теперь его рассчитывают по кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной.

В Челябинске налог составляет 0,1% от кадастровой стоимости жилья, а в Копейске — 0,3%. Так постановили местные власти. Чтобы сгладить рост платежей, на Южном Урале применяются понижающие коэффициенты.

В прошлом году налог умножали на коэффициент 0,2, а теперь — на 0,4. Так что в десятки раз налог не увеличится.

Снизить бремя нагрузки, к тому же, помогает налоговый вычет. У владельцев комнат не облагают налогом 10 кв. м, у владельцев квартир — 20 кв. м., у владельцев домов — 50 кв. м.

Налог на транспорт практически не изменился, даже немного снизится для мощных мотоциклов.

БРАЛ КАРТОШКОЙ — ВЕРНИ ДЕНЬГАМИ

Примерно 30 тысяч южноуральцев впервые получат налог на доходы физических лиц. Они должны вернуть государству 13% от тех доходов, которые получали в натуральной форме.

Чаще всего это жители села, которые сдают свои земельные паи в аренду и берут вознаграждение продуктами. До 2016 года их заставляли заполнять декларацию о доходах. Теперь налоговый агент (тот, кто выдал им вознаграждение) сообщает об этом в налоговый орган, а налоговая выставляет налог.

Кстати, в этом году его придется отдать за 2016-й и 2017-й год.

БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ ЛЬГОТ

На Южном Урале больше 15 категорий налоговых льготников. Узнать попали ли вы в их число, можно по бесплатному телефону «горячей линии» Федеральной налоговой службы:

8-800-222-222-2

— Только не забывайте, что льготы носят заявительный характер. Если вы не воспользовались льготой за прошлый год, приносите пакет документов — налоги пересчитаем. Для начисления льгот по налогам за 2018-год нужно подать заявление до апреля 2019 года, — говорит начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Челябинской области Павел Логинов.

Например, все пенсионеры освобождаются от уплаты налогов за одну квартиру, один садовый домик и землю в пределах шести соток. Для них также действуют льготы на автомобили с мощностью меньше 150 лошадиных сил — платить придется по рублю за каждую лошадиную силу.

ХВОСТАТЫЕ ПЕНИ

Если налог меньше 100 рублей, его к оплате не выставляют. Квитанцию вы получите, когда накопите минимальную сумму.

Если вы не рассчитались с налоговой до 3 декабря, то с 4 декабря пойдут пени, а в конце января вы получите грозное предупреждение о долгах.

— Долг и пени там будут начислены на дату формирования документа, поэтому не тяните и сразу идите в банк. И положите немного больше указанной суммы. Иначе снова появится долговой «хвост», который сформировался за несколько дней. Переплатите — не беда. Деньги не пропадут, а перейдут на следующий год. В крайнем случае, вернете нужную сумму, — говорит Павел Логинов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чудо-женщина из Новосибирска, якобы спасшая студентку от грабителей: Меня попросили выдумать эту историю, и даже шоколадку не дали
Дама, которой накануне восхищалась вся Россия, призналась журналисту «КП», что лишь озвучила чужой сценарий для раскрутки паблика в соцсетях
Новости 24
В Челябинске экс-чиновника выпустили из СИЗО
Билайн открыл новые салоны в 17-ти городах Челябинской области
В Магнитогорске коммунальщики решили простимулировать жильцов вовремя платить за свет розыгрышем призов
«ЖКХ-искусство»: в Челябинске пеньки от спиленных деревьев «украшают» пластиковыми бутылками и пробками
Почти пять тысяч жителей Челябинской области вошли в мировой реестр доноров костного мозга
В Челябинской области навести порядок помогут гранты губернатора
В Челябинске мировые музыкальные звезды дадут джазу на органе
Житель Магнитогорска организовал полезные уроки для детей, где учит их мастерить мебель и чинить сантехнику
В Челябинске трезвенники соберутся в Саду Победы
В Челябинске осудили «самых аккуратных воров России»
Значок ГТО в Челябинске приравняли к золотой школьной медали
В Челябинской области валят лес вопреки протестам жителей
В Челябинске закрывается ветприемник для бродячих животных
Пьяный челябинец «атаковал» электроподстанцию
Дороги в Челябинске начали делать с применением минерального порошка «Мечел-материалов»
Жителей Челябинской области обеспечат бесплатным цифровым телевидением
Борис Дубровский поздравят конструктора ракет с юбилеем
Южноуральцы исполнили мечту влюбленных в инвалидных креслах
Невиданное зрелище! Львица из Челябинска катается у туристов на коленях
«Мы собираем мебель на помойках»: южноуральские общежития пугают студентов
«Я закончил»: бродячий челябинский клоун сбежал из города без средств связи
«Наехали»: челябинский «Трактор» в уральском дерби уступил «Автомобилисту»
Творог из Челябинска получил низкую оценку экспертов
В Челябинске задержали предполагаемого убийцу 10-летней девочки из Каменска-Уральского