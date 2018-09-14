Tele2 и фонд «Навстречу переменам» назвали полуфиналистов конкурса социальных предпринимателей

СЕГОДНЯ 14:59 2018-09-14T15:52:18+03:00

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Урал — Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, подводит предварительные итоги IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам».

Среди 50 проектов из 32 регионов России, вышедших в полуфинал конкурса, 8 заявок из макрорегиона «Урал» Tele2.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» — помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе. Проект проходит при поддержке Tele2, газеты Metro и группы компаний VIASAT.

С 15 апреля по 15 июня 2018 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки около 300 социальных предпринимателей со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 126 проектов. Затем лучшие работы конкурсантов определили сотрудники фонда и экспертный совет, в который вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалистов в области социального предпринимательства.

Большинство проектов представили жители Сибирского федерального округа. На втором месте по числу участников оказался Уральский регион. Третье место разделили между собой Северо-Западный федеральный округ, Москва и Московская область.

В макрорегионе «Урал» Tele2 в полуфинал конкурса вышло 8 проектов, в том числе четыре проекта из Свердловской области, два из Тюменской области, по одному из Оренбургской области и Пермского края.

Проекты направлены на поддержку семей с детьми с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей, поддержку здорового питания детей, а также на работу с подростками и профориентацию выпускников школ.

Полуфиналисты приглашены на обучающие семинары, которые проходят в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Во время обучения они получают подробную информацию о подготовке к следующему этапу конкурса, а также приобретают знания в области социального проектирования, бизнес-моделирования, управления проектами и финансов.

После обучения полуфиналисты представят свои проекты на очных интервью с представителями фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса. Авторы 10 лучших проектов 22 ноября приедут на финал конкурса в Москву, где взрослое и детское жюри определит пять победителей. Они получат от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

Для каждого победителя будет разработана индивидуальная программа поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

КСТАТИ

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. За шесть лет работы организации его подопечные изменили к лучшему жизнь более 350 тысяч детей и подростков. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».