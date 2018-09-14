2018-09-14T15:52:18+03:00
Общество

В Челябинске состоялся масштабный трехдневный медиафорум, собравший сотни журналистов со всей России

Программа медиафорума была интересной и насыщенной
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На три дня столица Южного Урала стала местом, объединившим более 500 журналистов и PR-специалистов из разных городов России. С 11 по 13 сентября в конгресс-холле «Малахит» прошли V Всероссийский форум региональных СМИ, «Инфорум» Союза журналистов России и XX фестиваль СМИ Челябинской области.

Программа медиафорума была интересной и насыщенной. Это и пленарное заседание с участием представителей органов государственной власти, и выступления известных российских медиаперсон, круглые столы и мастер-классы. Среди спикеров заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и многие другие.

Одни из лучших экспертов в области СМИ ответили на вопросы и поделились своими знаниями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одни из лучших экспертов в области СМИ ответили на вопросы и поделились своими знаниями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Особо хочется отметить «Инфорум» Союза журналистов России, который прошел под патронатом Губернатора и регионального Правительства, а также при поддержке Союза журналистов Челябинской области, и стал заметным событием политической и культурной жизни Южного Урала. Этот масштабный Российский форум поддержали крупные федеральные и региональные компании. Среди них ПАО «НОВАТЭК», «Филип Моррис Интернэшнл», медицинский центр «Сакура» и др.

Светлана Яремчук, председатель Союза журналистов Челябинской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Светлана Яремчук, председатель Союза журналистов Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме жарких споров о будущем отрасли и профессиональных мастер-классов, неизгладимое впечатление на участников произвел органный зал «Родина» и выступление филармонического камерного оркестра «Классика» под руководством одного из самых известных челябинских музыкантов, дирижера Адика Абдурахманов. В этот же день Союз журналистов Челябинской области заключил официальное соглашение о сотрудничестве с региональным Министерством культуры.

Мастер-класс от Татьяны Яковлевой, основателя Московской школы PR. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мастер-класс от Татьяны Яковлевой, основателя Московской школы PR.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вокальный конкурс «Журналисты поют», который в рамках «Инфорума» организовал и провел Союз журналистов Челябинской области, удивил и порадовал многих зрителей. Одиннадцать участников, среди которых медиа менеджеры, журналисты, преподаватели журфака Челгу, пиар-специалисты, обрели свою минуту славы с помощью компании караоке-систем «Studio Evolution» в Челябинске. Также вне конкурса выступили приглашенные гости. Участников оценивало профессиональное жюри. Победители конкурса получили призы от Союза журналистов Челябинской области и спонсоров мероприятия. Вечернюю программу продолжила кавер-группа «Онлайн». Все желающие смогли потанцевать под ее лучшие песни.

«Челябинск глазами журналистов» стал еще одним интересным конкурсом, прошедшим в рамках трехдневного медиафорума. Участники могли поделиться своими впечатлениями о «нефествиальных» моментах мероприятия на своей странице в соцсетях. В конкурсе было три номинации: «О классике с улыбкой», «Такое вот кино» и «Вдоль по Кировке». Хештег для всех один: #журналистывЧЕ. Итоги конкурса будут подведены в ближайшее время. Победители получат призы.

Участники трехдневного медиафорума отметили высокий уровень организации мероприятия. Журналисты получили много полезной информации, обменялись ценным опытом и теперь смогут реализовать полученные идеи и знания в своей профессиональной деятельности.

Автор фото Людмила Ковалёва.

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