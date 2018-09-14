«Мы могли бы жить»: неродившийся первый класс «выстроился» в сквере Челябинска

СЕГОДНЯ 21:15 2018-09-14T21:55:46+03:00

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— У нас в стране до 12 недели женщина может прервать беременность — убить собственного ребенка. Многие думают, на таком маленьком сроке в животе не ребенок, а так — комочек. Но это уже маленький человек, он все чувствует, в том числе и боль, — говорит акушер-гинеколог с 40-летним стажем Татьяна Андреевских.

ПОГИБАЕТ ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ В ДЕНЬ

Только вдумайтесь, каждый год в России из-за аборта не рождается почти миллион малышей. Умирает огромный город.

Эта сухая статистика не пробирает, пока не увидишь тысячи пустых башмачков. В столице, например, во время всероссийской акции «Они могли бы пойти в школу» детской обувью заставили площадь в парке. Пусть каждый видит, сколько детей 1 сентября не пошли в школу.

В Челябинске в Сквере семьи выстроился «первый класс», но и от него становится не по себе. Рядом ранцы, игрушки и плакаты с надписью «Я бы любила и радовала тебя, мамочка».

Эти мальчики и девочки не сделали первые шаги, не бегали по двору, гоняя мяч, не пошли в школу. Несколько десятков нерожденных ребятишек, которые могли бы радовать мам своим заливистым смехом.

Пустые ботиночки символизируют нерожденных детей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Поддержать акцию пришли сотни мам с детьми, чтобы показать — быть матерью — это здорово.

Рядом бегают ребятишки с улыбкой до ушей, хохочут, пускают мыльные пузыри, бодро вскрикивают: «Мам, смотри, как я могу».

Поддержать акцию пришли сотни мам с детьми, чтобы показать — быть матерью — здорово.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На акции было много детей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

В это время на сцене выступают маленькие артисты, читают стихи для любимых мам, поют песни. Счастливые родительницы стоят в толпе, смотрят на свое чудо и незаметно вытирают слезы: рядом стоит «призрачный» класс — у них никогда этого не будет.

Некоторые участники плачут открыто.

Акцию поддержали сотни челябинцев.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Малыши может и не понимают, что тут происходит, но с любопытством все рассматривают.Фото: Валентина ВАГАНОВА

У беременной, которая не хочет ребенка, только одно в голове — избавиться от него и все проблемы уйдут, но проблем наоборот прибавится.

Так выглядит ребенок на 12-недельном сроке. Просто комочек?!Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Без осложнений абортов не бывает, это все должны запомнить, — говорит акушер-гинеколог с 40-летним стажем Татьяна Андреевских. — Я не говорю только о медицинских аспектах, да, проходят годы, вроде бы никаких последствий, а потом раз и онкология. А еще много женщин мне рассказывают о своих прерванных беременностях. Одна говорила: «Меня всю ломало, я поняла, что возврата нет, было так плохо, я просто умирала». Убила одного дитя, и больше Бог ей ребенка не дал. Сейчас аборты делают в основном девушки репродуктивного возраста — до 25 лет. Каждую мы отговариваем. Но меняют свое решение где-то 12 девушек из ста.

Эти мама с сыном написали на асфальте «Спаси детей».Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПРОСТО НЕТ ПОДДЕРЖКИ

По словам волонтеров, которые помогают одиноким мамам, чаще всего аборты делают ни из-за того, что не на что растить ребенка, а из-за того, что нет рядом никого, кто бы поддержал, выслушал, дал совет.

С этим согласен и многодетный отец Сергей Чичерин, он пришел на акцию, чтобы призвать мужиков быть мужиками: не бояться ответственности и не стесняться того, что ты станешь отцом.

— Когда встает вопрос о покупке машины, как правило сразу, свое слово вставляет муж — глава семьи, мотивируя жену: «Дорогая, ты что, смотри, какая представительная, как мы без этой машины проживем, давай напряжемся и купим». А когда встает вопрос, сохранить своему ребенку жизнь или нет: «Ну, решай сама». Мужчины, давайте будем проявлять свою мужественность и силу там, где это не нужно, а не там, где это хочется сделать. Вообще детям нужно не так много. Их состояние не зависит от количества денег, им нужно знать, что их любят, заботятся о них, — говорит Сергей.

Счастливый отец Сергей Чичерин и его ребятишки.Фото: Валентина ВАГАНОВА

У Сергея четверо детей: 11-ти, 9-ти, 6-ти и полутора лет. Он работает проектировщиком, жена пока в декрете, уже выучила наизусть всего Чуковского. Сергей признается, у них не идеальная семья, обычная, как у всех, со своими проблемами, заботами.

— Когда появились дети, с женой стали меньше ссорится, просто нет на это времени (смеется). Рождение детей реально идет на пользу паре. Да ничего сложного в воспитании нет и не нужны на это какие-то огромные деньги. Нельзя бояться рожать детей, это же огромное счастье, — улыбается отец и прижимает к себе младшенького, которого не выпускает из рук всю нашу беседу.

Детей развлекали аниматоры.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На сцене выступали юные артисты.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Акция закончилась. Собравшиеся встали близко друг к другу, как одна большая семья, дружно крикнули «Челябинск за жизнь!» и запустили в небо шары.

Кто знает, может быть какая-нибудь девушка в «нежелательном положении» в этот момент проходила мимо сквера, увидела скачущих карапузов, счастливых родителей и приняла правильное решение.

Очень хочется в это верить...

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ ОДИНОКИМ МАМАМ:

Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег»

Адрес: Храм великомученика Пантелеимона на Российской, 59

Телефон: 8 (351) 223-03-09

Сайт: vk.com/bereg74

Служба противоабортного социального консультрования

Телефон: 8-904-302-13-99

Адрес: Энергетиков, 21А

Сайт: vk.com/spaskonsyltant

Помощь Детским домам и семьям Южного Урала (здесь помогают многодетным семьям)

Телефон: 8-951-124-72-39

Сайт: vk.com/club60146131

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