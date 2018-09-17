2018-09-17T11:17:57+03:00
Экономика

Андрей Недбайло назначен заместителем председателя правления и членом правления банка УРАЛСИБ

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С 10 сентября 2018 года Андрей Недбайло назначен заместителем председателя правления и членом правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В новой должности Андрей Недбайло будет курировать подразделения, отвечающие за развитие бизнеса со всеми сегментами физических лиц, в числе которых:

• Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,

• Департамент розничных продуктов,

• Департамент розничных продаж в сети,

• Департамент электронных продаж и сервисов,

• Департамент по работе с состоятельными семьями,

а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.

Андрей Николаевич Недбайло в 2001 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Экономист», направление подготовки «Финансы и кредит».

С июня 2017 года является членом Совета директоров АО «Башкирский регистр социальных карт».

Генеральная лицензия Банка России № 30

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