Андрей Недбайло назначен заместителем председателя правления и членом правления банка УРАЛСИБ
С 10 сентября 2018 года Андрей Недбайло назначен заместителем председателя правления и членом правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
В новой должности Андрей Недбайло будет курировать подразделения, отвечающие за развитие бизнеса со всеми сегментами физических лиц, в числе которых:
• Департамент управления эффективностью розничного бизнеса,
• Департамент розничных продуктов,
• Департамент розничных продаж в сети,
• Департамент электронных продаж и сервисов,
• Департамент по работе с состоятельными семьями,
а также за работу с банками-партнерами, находящимися на процессинговом обслуживания Банка.
Андрей Николаевич Недбайло в 2001 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Экономист», направление подготовки «Финансы и кредит».
С июня 2017 года является членом Совета директоров АО «Башкирский регистр социальных карт».
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