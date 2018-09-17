Андрей Недбайло назначен заместителем председателя правления и членом правления банка УРАЛСИБ

Налоговые льготы для пожилых: Что изменится с повышением пенсионного возраста

Как следует из законопроекта, который внесен президентом в Госдуму, за женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 60 лет останется право на все те же федеральные льготы по налогам на квартиры, дачи и прочее имущество, что есть у нынешних пенсионеров