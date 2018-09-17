Когда включат отопление в Челябинске в 2018 году
Днем тепло, а ночью уже серьезно холодает. Горожане спрашивают, когда включат отопление в Челябинске в 2018 году. Сегодня, 17 сентября, на аппаратном совещании в мэрии заявили, что батареи включат не раньше, чем через две недели.
— По нашим прогнозам, еще две недели осенних холодов не ждем. Прогноз погоды мониторим постоянно, — рассказал директор МУП «ЧКТС» Сергей Лобанов.
ДЕТСАДЫ — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Отопительный сезон в Челябинске начнется, когда среднесуточные температуры в течение пяти суток не поднимутся выше +8 градусов. Детсады, школы, больницы и поликлиники будут подключать в первую очередь, по заявкам руководителей.
А «бабье лето» заканчивается. Согласно прогнозу погоды от Челябинского гидрометцентра, в четверг, 20 сентября, днем температура не поднимется выше +10 градусов. Ночные температуры — не выше +8 градусов. А там недалеко и до ночных заморозков.
Ждем дожди: вторая половина недели пройдет в ливнях. Чуть потеплеет к следующим выходным: до +11 днем.
ПРОСТЯТ ДОЛГИ
Напомним, что сейчас генеральный поставщик тепла в Челябинске — «Уральская теплосетевая компания». Однако, тысячи горожан значатся в должниках прежнего поставщика — МУП «ЧКТС». Сейчас МУП запустил «амнистию». Предприятие аннулирует пеню, если долг по отоплению и горячей воде будет погашен до 30 сентября.
Кстати, акция не распространяется на случаи, когда есть решение суда о взыскании задолженности и пени, вступившее в законную силу; Также «амнистия» не касается случаев, когда пени подтверждены судебными постановлениями и взыскиваются судебными приставами.
Вопросы по погашению долгов можно задать по телефонам МУПа.
Отопительный сезон в Челябинской области 2018 стартовал в Кусинском районе еще 14 сентября. По ночам в Кусе уже ниже нуля, утром и вечером — не выше +5 градусов.
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