СЕГОДНЯ 10:29 2018-09-17T11:17:57+03:00

Отопительный сезон-2018 в Челябинске начнется не раньше, чем через две недели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На совещании в мэрии объяснили, когда включат отопление в Челябинске в 2018 году

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Днем тепло, а ночью уже серьезно холодает. Горожане спрашивают, когда включат отопление в Челябинске в 2018 году. Сегодня, 17 сентября, на аппаратном совещании в мэрии заявили, что батареи включат не раньше, чем через две недели.

— По нашим прогнозам, еще две недели осенних холодов не ждем. Прогноз погоды мониторим постоянно, — рассказал директор МУП «ЧКТС» Сергей Лобанов.

ДЕТСАДЫ — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Отопительный сезон в Челябинске начнется, когда среднесуточные температуры в течение пяти суток не поднимутся выше +8 градусов. Детсады, школы, больницы и поликлиники будут подключать в первую очередь, по заявкам руководителей.

А «бабье лето» заканчивается. Согласно прогнозу погоды от Челябинского гидрометцентра, в четверг, 20 сентября, днем температура не поднимется выше +10 градусов. Ночные температуры — не выше +8 градусов. А там недалеко и до ночных заморозков.

Ждем дожди: вторая половина недели пройдет в ливнях. Чуть потеплеет к следующим выходным: до +11 днем.

ПРОСТЯТ ДОЛГИ

Напомним, что сейчас генеральный поставщик тепла в Челябинске — «Уральская теплосетевая компания». Однако, тысячи горожан значатся в должниках прежнего поставщика — МУП «ЧКТС». Сейчас МУП запустил «амнистию». Предприятие аннулирует пеню, если долг по отоплению и горячей воде будет погашен до 30 сентября.

Кстати, акция не распространяется на случаи, когда есть решение суда о взыскании задолженности и пени, вступившее в законную силу; Также «амнистия» не касается случаев, когда пени подтверждены судебными постановлениями и взыскиваются судебными приставами.

Вопросы по погашению долгов можно задать по телефонам МУПа.

Отопительный сезон в Челябинской области 2018 стартовал в Кусинском районе еще 14 сентября. По ночам в Кусе уже ниже нуля, утром и вечером — не выше +5 градусов.

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