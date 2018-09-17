2018-09-17T11:25:17+03:00
Общество

Сквер в Металлургическом районе назван в честь работников ЧМК

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Сквер Металлургов появился на карте Челябинска в честь 75-летия Челябинского металлургического комбината. С инициативой о присвоении названия выступила Администрация Металлургического района, на территории которого расположен комбинат. Положительное решение приняла Челябинская Городская Дума. Речь идет о разделительном бульваре по Шоссе Металлургов от улицы Сталеваров до улицы Румянцева. Промышленный гигант является не только районообразующим предприятием города, но и вносит большой вклад в развитие района и региона в целом.

Напомним, что ЧМК объявил открытый конкурс на лучший проект ландшафтного дизайна данной зеленой территории. К участию приглашаются физические и юридические лица, творческие группы, студенческие объединения, обладающие знаниями и навыками в проектировании ландшафтного дизайна. Победивший проект будет воплощен в жизнь, автора ждет денежная премия.

По условиям конкурса, представленный проект должен содержать полный список работ по благоустройству с оценочной стоимостью. Стоимость работ и материалов не должна превышать 1 млн рублей. К участию принимаются ландшафтные решения всей территории разделительного бульвара Шоссе Металлургов с акцентным местом в районе улицы Дегтярева. Оценивать конкурсные работы будет компетентное жюри. Победителя определят по результатам подсчета суммарного количества баллов.

Прием эскизов проектов уже идет. Прислать вариант дизайна можно в электронном виде на адрес konkurs@mechel.com. Итоги будут объявлены в октябре 2018 года, а благоустройство бульвара начнется весной 2019 года.

Вся информация о конкурсе размещена на странице ЧМК.

Новости компаний.

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