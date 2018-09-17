2018-09-17T12:23:42+03:00
Происшествия

Нападение с топором на полицейского в Кургане попало на видео

Задержанному грозил штраф за пьяные похождения, а теперь — до пяти лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Мужчина набросился с топором на полицейских в Кургане.Мужчина набросился с топором на полицейских в Кургане.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Подвыпившего зауральца задержали на железнодорожном вокзале в Кургане. Он слонялся без дела, подпирал стены, что-то бормотал себе под нос. Непонятно, ехал он тогда куда-то или просто забрел погреться. На дворе глубокая ночь, пассажиров немного, и такой кадр не остался незамеченным полицейскими.

— Его отвели в комнату полиции. Стали оформлять протокол за появление в пьяном виде. Попросили показать личные вещи. Тут мужчина выхватил топор, завернутый в тряпку, и замахнулся на полицейского. Его скрутили понятые, которые стояли рядом — это были охранники ЧОП, — рассказал старший помощник руководителя Уральского управления на транспорте СК РФ Дмитрий Лебедев.

— Никто из находящихся в помещении людей не пострадал. Задержанный неоднократно был судим за совершение различных преступлений, — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Курганец напал с топором на полицейского.

Буяна заковали в наручники — вдруг у него еще какой сюрприз припрятан. После ночи в отделении отрезвевшего 38-летнего курганца отпустили под подписку о невыезде. В портфеле вместо топора лежал административный протокол со штрафом на 1 000 руб. Однако теперь мужик еще и числился фигурантом уголовного дела.

История случилась еще 14 августа, а на днях завершили расследование. Скоро дело будут разбирать в суде. За угрозу убийством полицейскому обвиняемому грозит крупный штраф и даже до пяти лет лишения свободы в колонии. Но курганец отпираться не стал и даже ходил извиняться на вокзал. Мол, мужики, пьяный был, не понимал, что творю. Так что, наверняка это станет смягчающим обстоятельством, и зауралец получит условный срок.

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