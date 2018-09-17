«Мы уничтожаем терроризм, а не только на митингах стоим»: сотрудник ОМОН ответил на скандал вокруг фото мальчика с дубинкой в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:35 2018-09-17T13:51:47+03:00

Форма правоохранительных органов у некоторых ассоциируется не с защитой, а опасностью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Скандал в соцсетях разгорелся после парада первоклассников в Челябинске. Праздник прошел в минувшую субботу, 15 сентября, в парке Гагарина. Кроме песен и танцев, организаторы придумали классную вещь: позвали компании и ведомства, чтобы познакомить ребятню с разными профессиями. Можно встать за кассу супермаркета и «пикать» товар, постоять за телекамерой, облазить сверху донизу трактор, примерить огнеупорный костюм пожарного и… форму бойца ОМОН для охраны массовых мероприятий.

Бронежилет, солидная дубинка и даже щит. В контексте последних событий в стране такой набор на детском празднике воспринялся неоднозначно. Виной тому массовые разгоны несогласованных митингов в последнее время по всей стране. Поэтому фотография с челябинского парада подкинула новых дров в извечное интернет-противостояние.

Этот кадр разлетелся по соцсетям. Фото: Татьяна ТИХОНОВА/chelyabinsk.74.ru

МНЕНИЯ ПРОТИВ

Народ с негодованием пишет:

— Полицаизм головного мозга.

— Это Россия, детка. Тут все очень жестко.

— Запомни, сперва повалить, потом запинать.

Известный блогер Рустем Адагамов снабдил фото подписью «Идиоты» и комментарием «Совершенно безголовые люди». К обсуждению подключился экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман:

— Они *** [обалдели].

МНЕНИЯ ЗА

Нашлись и те, кто не увидел ничего крамольного в демонстрации ребенку спецсредств.

— Я думаю, это лучше, чем показывать сто одну позу интимных отношений, как это делается на Западе.

— 10 лет назад мечта быть мужественным милиционером-защитником была в порядке вещей. Но сейчас что-то пошло не так. Причем в головах взрослых, а не детей, — пишет Андрей Петров.

Спецсредства к своему стенду принесли представители правоохранительного факультета ЮУрГУ. Рядом была Юридическая клиника, где профессиональные адвокаты рассказывали о работе и консультировали всех желающих. Работали судебные эксперты, показывали, как делать отпечатки пальцев, фоторобот.

— В интерактивной форме мероприятие знакомит ребят и родителей с профессиями. Цель — заинтересовать первоклашек работой, которую они могут выбрать для себя через 10 лет. Считаю, что представление профессий, смысл которых Родину защищать, сегодня очень актуально. ОМОН Росгвардии — как раз такая профессия, которая обеспечивает безопасность всех граждан, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» зампроректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина.

КОММЕНТАРИЙ

В Росгвардии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Однако «КП» удалось пообщаться с сотрудником ОМОН, который в курсе истории:

— Эту полемику у нас слышали и обсуждали недолго. Покрутили пальцем у виска в сторону тех, кто увидел в этом фото какие-то иные смыслы. Обидно, что наш ОМОН воспринимают как силовиков, которые «устраивают кровавые разгоны борцов с режимом». Это не так: наши бойцы круглосуточно дежурят. Все праздники и массовые мероприятия, пока народ отдыхает, наши на работе. Челябинское подразделение числится одним из лучших в стране. В нем служили и служат те, кто награжден за борьбу с бандформированиями на Кавказе.

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