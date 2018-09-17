Пять фактов о самом известном комсомольце Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-17T12:20:28+03:00

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«Комсомольская правда» совместно с фондом «Будущее Отечества» начинает серию публикаций, посвященных будущему столетию ВЛКСМ, Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Первый наш герой — Николай Патоличев, в годы Великой Отечественной войны возглавлявший Челябинский обком КПСС. Регалии Николая Семеновича можно перечислять очень долго: он дважды Герой Социалистического труда, на протяжении 27 лет — министр внешней торговли СССР. Наконец, Николаю Семеновичу принадлежит абсолютный рекорд по числу награждений орденом Ленина: один из высших наградных знаков Советского союза был вручен Николаю Семеновичу 12 раз.

Мы представляем пять малоизвестных фактов из жизни Николая Семеновича.

1. Отец Николая Патоличева, комбриг Первой конной армии Семен Патоличев, был в годы гражданской войны хорошо знаком с Иосифом Сталиным. Сам Николай Семенович впервые встретился с Вождем в 1940 году, на пленуме, на внеочередном пленуме ЦК, посвященном итогам советско-финской войны.

2. По данным некоторых биографов, именно Николай Патоличев рекомендовал Сталину назначить первым секретарем комсомольской организации Карело-Финской ССР молодого Юрия Андропова, впоследствии — председателя Комитета Госбезопасности, а затем и первого лица Советского союза.

3. В Челябинскую область Николая Патоличева направляли дважды. В 1930-31 годах он возглавлял Варненский райком ВЛКСМ, был одним из организаторов процесса коллективизации. В 1942-46 Патоличев работал первым секретарем Челябинского обкома КПСС. Именно он был одним из идейных вдохновителей и непосредственных организаторов формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

4. Из 12 (по другим данным — 11) орденов Ленина, которыми был награжден Николай Патоличев, три были заслужены им именно на посту главы обкома Челябинской области: указы о награждении Николая Семеновича были подписаны 30 сентября 1943 года, 5 августа 1944 года, 31 марта 1945 года.

5. На посту министра внешней торговли СССР Николай Патоличев добился увеличения внешнеторгового оборота Советского союза примерно в 18 раз. Например, при нем в 1968 году был организован экспорт нефти на Кубу, в 1970 — поставки природного газа в ФРГ, в 1971 году — в Финляндию.

О Николае Патоличеве и других знаменитых комсомольцах Южного Урала можно прочесть на сайте komsomol74.ru. 24 сентября на этом ресурсе будет опубликована электронная версия книги «Век комсомола», в октябре, накануне 100-летнего юбилея ВЛКСМ, книга выйдет из печати.