«Как будто сумку потеряла»: мама пропавшей в Миассе девочки пришла за ней в полицию только через два дня

СЕГОДНЯ 06:06 2018-09-18T06:06:46+03:00

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На улице в Миассе нашли девочку полутора лет отроду. Случайные прохожие передали ее полиции еще 15 сентября, но родители не явились за ребенком. Народ стал обсуждать произошедшее в понедельник — 17 числа. Где, спрашивается, мать и отец? Вероятно, именно шумиха в соцсети заставила мать наконец-то прийти в полицию. В тот же день сообщили, что родительница нашлась.

— Девочка уже с мамой. Когда малышка пропала, мать была на работе. А то некоторые поливают ее грязью, не зная ситуации! Ребенок был с дедушкой. Но где он сейчас, не знают, — оповестила соцсети местная жительница Юлия.

Однако, такой ответ не удовлетворил возмущенных. Вряд ли мама была на работе двое суток!

— Девушка, а вы видели в каком состоянии был ребенок? Это я подобрала девочку на улице! — ответила защитнице Елена Галиахметова. — Ребенок был полуголый, замерзший, голодный. Я самолично ее целый час отогревала. А мать я могу назвать только кукушкой! Почему она за два дня даже не поинтересовалась, где находится ее ребенок? Да и какая нормальная мать оставит пьющему деду маленькую девочку? Тот самый дед ее чуть ли не волоком по улице тащил, ребенок плакал. На наших глазах мужик просто развернулся и ушел, оставив ребенка на улице. Пока ждали полицию, я искренне надеялась, что за этой девочкой кто-нибудь вернется. Честно, я до последнего не хотела публично светиться в этой истории. Но когда начали обсуждать, не смогла сдержаться. Меня этот случай поразил на всю жизнь. Не знаю почему, но ребенок от меня уходил с горькими слезами. Может, ее никто и никогда так не обнимал, как я?

Мама ребенка объявилась через два дня. Фото: соцсети

До того, как нашлась мать, девчушку определили в миасскую больницу. По словам врачей, она здорова. Женщина, нашедшая малышку, привезла ей одежду. Другие жители Миасса обрывали телефон инспектора по делам несовершеннолетних с предложением помочь ребенку продуктами, игрушками, вещами. И вот явилась мама. На вопрос инспекторов, почему она не обратилась за помощью в полицию, женщина ответила, что «решила пока поискать сама», сообщает информационное агентство «Miass.Live». Нерадивую мать поставили на учет.

— Она два дня искала годовалую дочь? Жесть! Как-будто сумку потеряла... — прокомментировал в соцсетях житель Миаса Роман.