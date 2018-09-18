Школа английского PlanetEnglish выделяет миллион рублей на субсидии школьникам

СЕГОДНЯ 10:10 2018-09-18T10:14:29+03:00

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40 детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, смогут посещать дополнительные занятия английским языком в школе PlanetEnglish по субсидии. Обучение на льготных условиях предполагает, что 85% расходов на обучение компания берет на себя.

— В преддверии обязательной сдачи ЕГЭ по иностранному языку проблема качества знаний встает особенно остро. Многим школьникам требуются дополнительные занятия английским языком. Но в некоторых семьях сложное финансовое положение, и денег на дополнительное обучение детей не хватает. Мы готовы помогать таким семьям и выделять средства на обучение детей, — говорит старший преподаватель PlanetEnglish Галина Шадрина.

Сбор заявок на получение субсидии открыт с 15 сентября до 15 октября 2018 года. Чтобы оставить заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную форму на сайте компании (https://planetenglish.ru/85/#ready).

Программа работает второй год. В 2017-18 учебном году 17 школьников из семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, посещали занятия по льготной цене. Большинство из них успешно завершили учебный год в школе, с оценками «хорошо» и «отлично» по английскому языку.

Справка

ЧОУ ДО «Планета Инглиш» (зарегистрированный товарный знак PlanetEnglish) работает в Челябинске с 2002 года. Ежегодно дополнительные занятия по английскому языку посещают более 2500 детей. Школа регулярно проводит бесплатные мероприятия, нацеленные

на повышение уровня успеваемости школьников: открытые уроки по грамматике, общегородские конкурсы и олимпиады и многое другое.

Образовательный центр PlanetEnglish

Тел.: (351) 24-000-34

planetenglish.ru/85/

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