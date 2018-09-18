2018-09-18T10:14:29+03:00
Общество

Школа английского PlanetEnglish выделяет миллион рублей на субсидии школьникам

Занятия смогут посещать 40 детей
Поделиться:
Изменить размер текста:

40 детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, смогут посещать дополнительные занятия английским языком в школе PlanetEnglish по субсидии. Обучение на льготных условиях предполагает, что 85% расходов на обучение компания берет на себя.

— В преддверии обязательной сдачи ЕГЭ по иностранному языку проблема качества знаний встает особенно остро. Многим школьникам требуются дополнительные занятия английским языком. Но в некоторых семьях сложное финансовое положение, и денег на дополнительное обучение детей не хватает. Мы готовы помогать таким семьям и выделять средства на обучение детей, — говорит старший преподаватель PlanetEnglish Галина Шадрина.

Сбор заявок на получение субсидии открыт с 15 сентября до 15 октября 2018 года. Чтобы оставить заявку на участие в программе, необходимо заполнить специальную форму на сайте компании (https://planetenglish.ru/85/#ready).

Программа работает второй год. В 2017-18 учебном году 17 школьников из семей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, посещали занятия по льготной цене. Большинство из них успешно завершили учебный год в школе, с оценками «хорошо» и «отлично» по английскому языку.

Справка

ЧОУ ДО «Планета Инглиш» (зарегистрированный товарный знак PlanetEnglish) работает в Челябинске с 2002 года. Ежегодно дополнительные занятия по английскому языку посещают более 2500 детей. Школа регулярно проводит бесплатные мероприятия, нацеленные

на повышение уровня успеваемости школьников: открытые уроки по грамматике, общегородские конкурсы и олимпиады и многое другое.

Образовательный центр PlanetEnglish

Тел.: (351) 24-000-34

planetenglish.ru/85/

Новости компаний

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ученые 10 стран мира примут участие в крупнейшей российской конференции по Индустрии 4.0
Уникальная международная научная конференция «Цифровая индустрия: состояние и перспективы развития — 2018» пройдет с 13 по 15 ноября 2018 года в Южно-Уральском государственном университете (вуз-участник Проекта 5-100)
Новости 24
Евгений Тефтелев скинулся на раскрашивание трансформаторной будки в Челябинске
Полиция проверит школу в Челябинске, где устраивали поборы
Следователя избили за плохие новости в Челябинской области
Переехать в Челябинск: москвичи готовить бросить все и рвануть на Южный Урал
Суровый урожай: в Кургане грибы растут сквозь асфальт
Таксист в неравном бою одолел двух угонщиков в Магнитогорске
Житель Челябинска торговал гаджетами для автоворов
Врача из Южноуральска наказали за «отмазку» призывника
Журналисту из Челябинска пригрозили расправой за публикации о важной персоне
Челябинский диспансер рассказывает подросткам о превратностях секса по интернету
На берегу заповедного Тургояка нашли свалку бытового мусора
Бездомные котята из Магнитогорска зайцем проехались в чужом авто
Челябинская область стала лучшей в стране по скоростному сбору мусора в рамках Чистых игр
В Челябинской области два бизнесмена повздорили из-за семечек
В Челябинской области пострадавшую от землетрясения больницу не будут закрывать из-за ремонта
В Челябинской области профессиональные театры покажут класс
Челябинская область готова к зиме: отопительный сезон стартовал
В Челябинской области собран первый миллион тонн зерна
Больницу Катав-Ивановска тряхнуло на 11 млн рублей: чиновники подсчитали ущерб от недавнего землетрясения
Южноуральцам мешают спать собаки и петухи
Голый и с ножом: мужчина держит в страхе целый поселок в Челябинской области
Проиграли по всем статьям: «Йокерит» разгромил «Трактор» со счетом 8:0
Десять тонн за два часа: Челябинская область стала лучшей в стране по скоростному сбору мусора
В Копейске директора предприятия по переработке металлов оштрафовали за загрязнение воздуха
В Магнитогорске рабочий погиб, упав в ванну с раскаленным железом
Из-за аварии на котельной с четырьмя пострадавшими в Сатке перенесли начало отопительного сезона