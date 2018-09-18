«Комсомолка» приглашает пенсионеров на ретро-дискотеку в Челябинске
«Я с любимой «Комсомолкой» буду вечно молодым!» — с таким девизом «Комсомольская правда» приглашает челябинцев на празднование Дня пожилого человека. Для всех бабушек и дедушек, их детей и внуков мы приготовили веселый праздник.
— В этот день мы поздравим наше старшее и мудрое поколение. Наш семейный праздник будет посвящен символу единства, связи времен и преемственности поколений, — говорит директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — В этом году наша газета отметила 93-летие. Поэтому на празднике все желающие могут оформить подписку на любимую «Комсомолку» по специальной цене.
В программе:
— творческие конкурсы для всей семьи,
— консультации врачей по вопросам здоровья,
— подарки от партнеров,
— ретро-дискотека.
Также каждый участник праздника сможет загадать желание и повязать ленточку на именную звезду «Комсомольской правды».
Приходите всей семьей 30 сентября в 12.00 к сцене парка «Сад Победы». Вход на праздник свободный. Возрастная категория 0+.