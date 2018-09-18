2018-09-18T14:06:37+03:00
Общество

«Комсомолка» приглашает пенсионеров на ретро-дискотеку в Челябинске

Праздник ко Дню пожилого человека пройдет в Саду Победы 30 сентября
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Праздник начнется в 12 часов 30 сентября в Саду Победы.Праздник начнется в 12 часов 30 сентября в Саду Победы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«Я с любимой «Комсомолкой» буду вечно молодым!» — с таким девизом «Комсомольская правда» приглашает челябинцев на празднование Дня пожилого человека. Для всех бабушек и дедушек, их детей и внуков мы приготовили веселый праздник.

— В этот день мы поздравим наше старшее и мудрое поколение. Наш семейный праздник будет посвящен символу единства, связи времен и преемственности поколений, — говорит директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — В этом году наша газета отметила 93-летие. Поэтому на празднике все желающие могут оформить подписку на любимую «Комсомолку» по специальной цене.

В программе:

— творческие конкурсы для всей семьи,

— консультации врачей по вопросам здоровья,

— подарки от партнеров,

— ретро-дискотека.

Также каждый участник праздника сможет загадать желание и повязать ленточку на именную звезду «Комсомольской правды».

Приходите всей семьей 30 сентября в 12.00 к сцене парка «Сад Победы». Вход на праздник свободный. Возрастная категория 0+.

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