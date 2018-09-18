Хореографы шоу ТАНЦЫ на ТНТ приняли участие в необычном молодежном проекте в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:45 2018-09-18T14:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Что общего у Алексея Карпенко, Игоря Рудника, Екатерины Решетниковой с тотальной глухой Айгуль, Олегом, у которого ДЦП и Настей, передвигающейся на коляске? Они выступят на одной сцене в дуэтах 22 сентября в Челябинске. В этот день состоится финал уникального для России Молодежного инклюзивного проекта «Равный равному. Танцы». Проект был организован Клубом для молодежи с инвалидностью «Наше место», в котором московские хореографы согласились принять участие практически не задумываясь.

«Если говорить о том, что мне дал этот проект, как хореографу, то скажу так — это фантастический опыт, — рассказала Катя Решетникова. — В прошлом году я занималась с ребятами на колясках, а в этом мне было очень интересно позаниматься с людьми, которые или не слышат, или слышат плохо. Как они танцуют, я вообще не понимаю! Мне рассказали, что они чувствуют вибрацию. Обычно ты ничем себя не ограничиваешь, когда ставишь хореографию, а в проекте «Равный равному», как будто есть некие условия. Повторюсь — не ограничения, а условия! Это заставляет тебя по-другому думать и реализовывать идеи не привычным для себя способом. Круто!»

Наставниками ребят хореографы стали еще в прошлом году, они были закреплены за тремя командами, в которые вошли коллективы профессиональные и коллективы Клуба «Наше место». Это «Парадокс», где танцуют волонтеры и ребята на инвалидных колясках, «ТанцДем», коллектив слабослышащих участников и «O.G.C», здесь занимается молодежь с ограничениями опорно-двигательного аппарата.

«Я даже не раздумывал, когда поступило предложение. Это очень интересно, это опыт, с которым я раньше не сталкивался, — поделился Игорь Рудник. — Это было круто, нереальная энергетика. Мне было сложно понять, как люди, которые не слышат, танцуют. Люди, которые не видят, могут держать рисунок. Это был процесс, который затягивает. С Олегом Крайних (у молодого человека ДЦП, именно с ним Игорь танцует в дуэте, прим. авт) мы работали еще в прошлом году, на съемках клипа. И его соло в клипе самый сильный и эмоциональный момент для меня».

Направление «Танцы» проекта «Равный равному» растянулось почти на полтора года. 22 сентября состоится его финал, на котором каждая из трех команд покажет три номера, поставленные под руководством Карпенко, Решетниковой и Рудника. Дважды в этом году наставники приезжали к ребятам на репетиции. Отрабатывали детали уже Челябинские хореографы, которые работают с инклюзивными коллективами на постоянной основе.

«Предложение поучаствовать в проекте было неожиданным. Но сомнений, в том, что я хочу этим заниматься не было, — заверил Алексей Карпенко. — Это была возможность сделать по-настоящему что-то полезное, это был очень хороший толчок для меня, как хореографа. Я занимался с ребятами, в том числе и не слышащими. Ребята мыслят интересно. И их тело передает по-своему хореографию. Я это не до конца понял, тем интересней».

В финальном концерте 22 сентября на сцену выйдет 100 танцоров, в числе которых профессионалы, волонтеры, а также молодые люди на инвалидных колясках, с ДЦП, с ограничением слуха. Они в очередной раз докажут, что ограничения, это стереотип и, что каждому человеку важна возможность самовыражения и творческой реализации.

Видеоверсию концерта можно будет увидеть в ближайшее время на канале Клуба «Наше место» в YouTube.в необычном молодежном проекте в Челябинске.

Новости компаний.