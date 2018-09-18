Бизнес-консультант собирает мусор в челябинском бору вместо утренних пробежек

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-18T15:39:23+03:00

К эко-прогулкам он подтянул своих друзей и других горожан

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Евгений Бурлуцкий несколько раз в неделю встает на заре, едет в Шершневский бор, гуляет там и заодно собирает в мешок бумажки, бутылки и прочий хлам, который оставили неприученные к порядку жители. Говорит, и воздухом дышит, и делает лес чуточку чище. К своей «эко-прогулке» Евгений подтянул друзей. За раз компания выносит из бора по пять-семь, а то и 11 мешков мусора.

Причем, у всех — семья, работа, заботы, свободного времени в обрез. Евгению 37 лет, он бизнес-консультант. Один его товарищ — владелец автосервиса, другой — собственник детской танцевальной школы, у третьего своя компьютерная организация, четвертый — видеоператор. Но товарищи находят время перед работой и наводят порядок в бору.

«Комсомолка» выяснила, зачем им это нужно, и как они заразили своих идеей других.

«Я НЕ ПРИДУМАЛ НИЧЕГО НОВОГО»

Раньше Евгений бегал по утрам в бору и не раз замечал под ногами то упаковку от чипсов, то бутылку из-под воды. В разговоре знакомые бегуны тоже жаловались на грязные тропинки. Вот и решил челябинец взять мешок да собрать мусор. Так в его машине появились перчатки и рулон мусорных пакетов, возить которые стало уже привычкой.

— Как-то раз я взял с собой на прогулку друга — Виталия Нефёдова. Когда пришли в бор, протянул ему мешок, перчатки. Виталий сначала удивился, но потом ничего, втянулся, за час мы наполнили все мешки, которые были. Затем я позвал других друзей, стал выкладывать фото с прогулки в Инстаграм, и пошло-поехало, — вспоминает Евгений.

Сначала Евгений прогуливался один, потом подключил друзей. Фото: Евгений Бурлуцкий.

Сейчас с ним на уборку ходят четыре друга. Но все вместе товарищи собираются не так часто: когда идут по двое, когда по трое — приезжают те, у кого есть свободное время. Один друг приводит на уборку своего сына, мол, пусть тоже приобщается к доброму делу.

Вообще на «эко-прогулку» уходит часа полтора-два. За это время друзья нагуливают 5-7 км и собирают до 11 мешков мусора.

— Я немного пересмотрел свои взгляды на жизнь, перестал делать что-то только для себя, для других ведь тоже надо. На самом деле я ничего нового не придумал. Есть люди, которые делают то же самое в других местах, это же обычное дело, — говорит Евгений.

На прогулку с уборкой мусора уходит по полтора-два часа. Фото: Евгений Бурлуцкий.

БЛАГОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

Гуляющих по бору мужчин с мешками заприметили другие любители лесных прогулок и спортсмены. И тоже приобщились!

— Получилось так, что я вдохновил не только своих друзей. Другие челябинцы, которые также по утрам бегают или гуляют в парке, стали приходить в бор с мешками. Бывает, пишут мне в соцсетях, делятся, что тоже решили совмещать прогулки со сбором мусора, — рассказывает Бурлуцкий.

По его словам, раньше он ни в каких экологических проектах не участвовал, и не был никогда борцом за экологию, просто не сорил на улицах и не бросал мусорный мешок мимо мусорки. Как и многие выходил весной на субботник, на этом все.

Компания вдохновила на благое дело и других челябинцев. Фото: Евгений Бурлуцкий.

— Субботник — это один раз в год вышли, собрали, внесли свой пассивный вклад и забыли. У нас миллионный город, если каждый поднимет даже по одной бумажке или одной бутылке, в городе будет на миллион бутылок и бумажек меньше — чище станет. И никто не будет говорить, что у нас плохой город.

Если у вас есть желание присоединиться к Евгению и сделать городской бор чуточку чище, напишите ему об этом. У него всегда есть с собой пара лишних перчаток и мешков.

КСТАТИ

Утром 18 сентября Евгений и его друг Виталий придут к нам на радио и расскажут о своем необычном занятии в утреннем шоу «Подзарядка». Слушайте эфир в 7 часов утра на радио «Комсомольская правда» 95,3 FM.

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