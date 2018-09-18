В Челябинской области убрали первый миллион тонн зерна

СЕГОДНЯ 14:05 2018-09-18T15:37:27+03:00

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Уборочная в разгаре! В Челябинской области собрана половина урожая зерна, или 1 млн 100 тыс. тонн. Работают в полях круглосуточно, в сутки обмолачивается около 100 тыс. гектаров. Средняя урожайность — 14 центнеров с гектара.

Традиционно уборка зерновых и зернобобовых практически завершена на юге Челябинской области — в Брединском, Кизильском и Варненском райронах.

ПОГОДА — ПАРТНЕР В УБОРКЕ

В Бредах обмолочено более 80% посевных площадей (это более 130 тыс. гектаров). Намолочено 140 тыс. тонн зерна и зернобобовых.

— Брединский район — лидер уборочной. Каждый шестой гектар — из Брединского района. Основные уборочные работы в области должны завершиться до конца первой декады октября, — говорит министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Кизильский район обмолотил более 75% площадей. Собрано более 130 тыс. тонн зерна.

В Варне обмолочено около 70% площадей, урожай — более 110 тыс. тонн.

Самая высокая урожайность зерновых — в Чебаркульском (25,1 центнера с гектара) и в Сосновском (22,3 ц/га) районах.

На руку аграриям погода: мягкий безветренный сентябрь — настоящий партнер в этом году.

«ЮЖНОЕ» МАСЛО ИЗ БРЕДИНСКОГО РАЙОНА

В полях работают и фермеры. Гордость фермера Александра Горбунова — урожай подсолнечника. Яркие поля сливочно-желтого цвета — это сырье для вкуснейшего подсолнечного масла, которое производит фермер на собственном производстве.

В прошлом году, например, здесь превратили в масло и жмых 300 тонн семян подсолнечника. А фирменное растительное масло от фермера Горбунова «Брединское» победило на фестивале качества масложировой продукции в Екатеринбурге.

Фермер Александр Горбунов в полях подсолнечника. Будет отличное масло! Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Ход уборочной страды — на контроле губернатора Бориса Дубровского. О темпах и собранном урожае главе региона регулярно докладывают заместитель Сергей Сушков и министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

ЕЩЕ ТРИ НЕДЕЛИ

Сушков отмечает, что нынешняя ежедневная выработка превышает прошлогодние темпы. Благодаря распоряжениям губернатора аграрии вовремя сделали запас топлива, подготовили арсенал уборочной техники.

— Для обеспечения южноуральцев требуется 700 тыс. тонн хлеба. Этот объем уже в закромах. Еще 300 тыс. тонн нужно на семена. Остальное — это фураж, зерно, которое является основой для питания сельскохозяйственных животных. Менее трех недель нужно аграриям, чтобы собрать до конца то, что выросло в этом году. Виды на урожай в целом неплохие. Идет уборка овощей и картофеля. По ним урожайность выше, чем в прошлом году, — пояснил Сергей Сушков.

На 18 сентября в хозяйствах собрано более 6 тыс. тонн овощей (убрано более 20% площадей), картофеля — 55 тыс. тонн (около 40% от площади посадок).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Важно сохранить темп работ и завершить кампанию до конца первой декады октября. Для этого надо использовать каждый погожий день и ресурсы, которые есть сегодня у наших аграриев. Стратегическая задача — обеспечить собственную продовольственную безопасность, а также предоставить нашим производителям сырье для кормов в необходимом количестве.