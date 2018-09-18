Сбежавшая копейская школьница ушла из дома из-за мнимого одиночества

СЕГОДНЯ 15:59 2018-09-18T16:04:32+03:00

Катя из Копейска нашлась. С ней все хорошо. Фото: соцсети.

После громкого ЧП в Челябинской области эксперты обсудили на радио «Комсомольская правда», почему пропадают дети и что делать, если ваш ребенок не вернулся домой

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16-летняя школьница из Копейска пропала без вести 10 сентября. Девушка из благополучной семьи, умница и красавица, исчезла среди бела дня. В сетях множились страхи: ушла сама, отдала подруге очки и мобильник. Уехала из города в неизвестном направлении! Родители подростков хватались за сердце: вдруг, их чада устроят то же самое? Как пережить? Что делать, чтобы не потерять с детьми общий язык?

В субботу, 15 сентября, полиция отыскала беглянку… в Екатеринбурге. С ней ничего не случилось, девочка уже дома.

Но вопросы и тревога у родителей остались. О подростковых побегах, их причинах и недопущении мы говорили с экспертами на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3FM.

Гостями эфира стали председатель Копейского совета родительской общественности Андрей Горланцев, семейный системный психолог института «Эгоресурс» Елена Савельева, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску майор полиции Ольга Каширина и старший психолог отделения морально-психологической подготовки отдела по работе с личным составом городского УМВД Ирина Барашкова.

НЕ ХВАТАЛО ВНИМАНИЯ

Андрей Горланцев общался с родителями 16-летней беглянкой и ее семьей:

— Я не сторонник мер физического наказания ребенка, даже если он провинился. Не одобряю призывов «Дайте ремня!». Всегда нужно быть в диалоге, и с детьми особенно. Семья из Копейска благонадежная. Но родители очень заняты, много работают, чтобы обеспечивать двух дочерей (у 16-летней сбежавшей есть еще старшая сестра — прим. ред.). Не всегда мы можем сесть и поговорить с ребенком-подростком по душам. Девочке показалось, что к ней изменилось отношение. Что неправда, конечно. Со старшей сестрой таких проблем не было, потому случившееся стало шоком для всей семьи.

Горланцев говорит: лучше обратиться к одному психологу, чтобы разрешить кризис, чем потом в правоохранительные органы или к волонтерам-поисковикам.

ЗНАКИ БЕДЫ: КАК НЕ ПРОГЛЯДЕТЬ

Способен ли родитель заранее понять, что ребенок может сбежать, что с ним что-то происходит? Психолог Ирина Барашкова уверена: знаки беды есть.

— Побеги из дома бывают мотивированные и немотивированные. Мотивированные побеги готовятся, потому что у ребенка накапливается проблема. Ребенок замыкается, уходит в себя, запирается у себя в комнате. И родители должны обязательно обращать внимание на смену настроения. Как и на смену поведения, когда вдруг домашний ребенок уходит на улицу при первом удобном случае.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ЗАМЕТИЛИ НЕЛАДНОЕ

И что же делать взрослым?

— Ни в коем случае не навязываться. Нужно обратиться к школьному психологу или психотерапевту. Не затягивайте проблему в неразрешимый узел.

Можно позвонить по телефону доверия. Действует единая общероссийская линия для детей и их родителей 8-800-2000-122 (анонимно и бесплатно). Можно звонить на челябинский телефон доверия (351) 722-07-38 (анонимно и бесплатно).

Как восстановить доверие в семье, если ЧП уже случилось: ребенок убежал, его нашли, он дома. Как быть?

Семейный системный психолог института «Эгоресурс» Елена Савельева говорит, что самое трудное для мам и пап — не злиться, не допускать выплеска страха:

— Страх — проявление беспомощности взрослых. Нужно сохранять спокойствие, ведь за один день не исправить негатива и разочарования, что у ребенка копились давно. Идите за помощью к специалистам. Важно близким проводить больше времени вместе — взрослым и детям. Гуляйте, смотрите фильмы, читайте вслух книги. Нужда во внимании — очень распространенная причина семейных кризисов. Главное — восстановить доверие.

РАССКАЖИТЕ ЕМУ О СЕБЕ!

— Чтобы стать ребенку другом, нужно не бояться рассказать ему о себе, о том, что происходит в твоей жизни, о радостях и неудачах, — говорит Ирина Барашкова. — И тогда ребенок, помогая маме решить ее проблему советом или сочувствием, поймет, что, если уж у мамы всякое случается, то и его неприятности преодолимы. И со своими проблемами он обратится к маме.

КТО ВОКРУГ

Полицейские говорят, что очень часто родители не знают круга общения ребенка. Ни имен, ни телефонов. Более того, не могут вспомнить, что он был одет в момент исчезновения

— Идеальный вариант: знать еще и родителей друзей детей, — говорит Ольга Каширина.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК ПРОПАЛ?

Советы от экспертов поискового отряда «Лиза Алерт»:

Не терять времени. Чем раньше исчезнувшего начнут искать, тем больше шансов на то, что ребенок найдется, что с ним ничего не случится. Если ребенок не вернулся домой в положенный час, родителям немедленно нужно обращаться в полицию. Достаточно набрать номер 112 и подать заявление по телефону. Не теряя ни минуты, нужно звонить в поисковые отряды. Не нужно оббегать кварталы, выкрикивая имя сына или дочки. Время уходит, логика исчезает, остается страх.

КСТАТИ

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