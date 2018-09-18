Прикоснуться к мечте: 15 тысяч челябинских первоклассников определились с будущей профессией

СЕГОДНЯ 08:18 2018-09-18T08:18:27+03:00

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15 сентября в парке им. Гагарина Челябинска состоялась кульминация «Парада первоклассников» — масштабного социального проекта компании «Интерсвязь». По задумке организаторов это событие стало не только ярким осенним праздником, но и важной вехой в жизни детей: благодаря интерактивному Празднику профессий тысячи первоклашек смогли примерить на себя десятки специальностей и сделать первый шаг во взрослую жизнь.

Традиционный праздник в парке Гагарина стал финальной точкой проекта «Парад первоклассников», длившегося в Челябинске несколько месяцев. Заблаговременно сотни волонтеров и сотрудников компании «Интерсвязь» проводили для детей настоящие фотосессии и мини-интервью с вопросом, кем ребенок хочет стать, когда вырастет. Эта информация послужила основой для созданияи Аллеи первоклассников — галереи под открытым небом. На ней — портреты учеников более чем 150 школ Челябинска, с искренними улыбками, мечтами и устремлениями. Первоклашки, их родители, бабушки и дедушки искали заветное изображение, фотографировались рядом с ним, а затем отправлялись на Праздник профессий, чтобы здесь и сейчас примерить на себя роль того или иного специалиста.

Тем более, что благодаря партнерам праздника — крупнейшим организациям и компаниям южноуральской столицы — малышам действительно было где «разгуляться». Ветеринар, пожарный, врач, библиотекарь, филолог, атомщик, юрист, инженер, тележурналист — это лишь малая часть представленных профессий. Кто-то из первоклашек, примерив на себя роль взрослого, укрепился в своих мечтах, а кто-то прямо во время праздника менял свое мнение.

— Выбор будущей профессии — это очень важный шаг, к которому, к сожалению, очень многие начинают готовиться только в старших классах. На наш взгляд, чем раньше маленький человек определиться со своей мечтой, тем более ответственно он будет подходить к учебе, к образовательному процессу, — считает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Мы любим наш город, и хотим, чтобы в нем жили счастливые люди, занимающиеся любимым делом. Уверен, что Парад первоклассников — немаловажный «кирпичик» в фундаменте нашего общего будущего.

Добавим, что одновременно с Парадом первоклассников на главной сцене состоялся молодежный форум-фестиваль «Мы будущее России», большой концерт с творческими номерами вокалистов, танцоров, чирлидеров, спортивных секций. В том числе состоялось выступление одной из участниц шоу Первого канала «Лучше всех» Яны Соколовой, которая тоже пошла в этом году в первый класс.

Для справки:

В 2018 году самыми популярными профессиями среди учеников первых классов Челябинска стали «полицейский», «врач» «пожарный», «ветеринар». Из редких профессий дети выбирают «фелинолог» (специалист по кошкам), «тьютор», «спасатель зверей», «исследователь вулканов», «алхимик». Самые редкие профессии — энтомолог, эколог, физик-ядерщик и писатель.

Самые необычные имена первоклашек этого года — Эрнст, Эсмина, Элсун, Энвер, Эвника, Элиана, Яким, Аглая, Адия, Ясин, Ясмина.

Самые популярные имена — Артем, Анастасия, Дарья, Дмитрий, Максим, Александр, Полина, Виктория, Мария, Кирилл.

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