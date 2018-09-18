СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-18T08:50:57+03:00

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20-21сентября 2018 года в Челябинске пройдут Моргенштерновские чтения «Информационное обслуживание библиотек в меняющейся социальной среде: тенденции, новации, перспективы».

Конференция проводится совместно с Челябинской областной универсальной научной библиотекой и приурочена 50-летию вуза и 120-летию ЧОУНБ. В рамках проведения конференции будут работать 3 секции: «Библиотечно-информационное образование и информационная культура специалиста: проблемы подготовки и повышения квалификации», «Библиотечный мир глазами студентов» и «Информационно-библиографическое обслуживание пользователей в изменяющихся социальных условиях».

Также пройдут презентации: библиографического указателя «Труды профессорско-преподавательского состава ЧГИК 2013-2016 гг.» и книги Ю. В. Гушул «Библиографические службы библиотек Урала». Регламент конференции предусматривает проведение мастер-класс «Современные методы работы с фондом редких книг» и работу круглого стола «Электронный каталог: понятие, нормативно-правовая документация, критерии качества».

Конференция посвящена выдающемуся профессору, доктору педагогических наук Исааку Григорьевичу Моргенштерну, посвятившему свою жизнь различным аспектам теории и практики библиографии, библиотечного дела, книговедения и социальной информатики. С 1972 по 2008 год Исаак Григорьевич преподавал в Челябинском государственном институте культуры. За 55 лет научной работы им было опубликовано около 400 работ, которые содержат множество авторских идей и разработок новаторского характера. И.Г. Моргенштерн был популяризатором библиографической деятельности и профессии библиографа. В соавторстве с Б. Т. Уткиным им была подготовлена и издана в Москве «Занимательная библиография». И.Г. Моргенштейн большое внимание уделял подготовке аспирантов. Под его руководством было защищено 4 кандидатские диссертации. Он являлся членом дисссертационных советов по библиотековедению и библиографоведению ГПНТБ СО РАН и по культурологи при ЧГИК.

На торжественном открытии конференции будет присутствовать Министр культуры Челябинской области А.В. Бетехтин.

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