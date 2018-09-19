Родители из Челябинской области обвиняют врачей в смерти двухлетней дочки

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-19T15:06:46+03:00

Катя за пару месяцев до своей гибели. Фото: из личного архива семьи Казачек.

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Двухлетней Кате стало плохо под утро. Еще вчера она радостно шла из детского сада и жевала конфеты, а ночью кроху накрыла болезнь. Мать услышала странные хрипы — девочка едва дышала.

— Мы подумали: обострение, аденоиды, справимся с проблемой сами. Но лучше дочке не становилось. И спустя два часа вызвали «скорую», — вспоминает тот жуткий день катин отец Андрей Казачек.

ПРОЩАЯСЬ, КАТЯ ПОМАХАЛА РУКОЙ

Кроху увезли в детскую городскую больницу № 2 города Златоуста. Родителей выставили за дверь — купите памперсы. Девочкой начали заниматься врачи.

— Катя нам помахала рукой. Мы ее успокоили: сейчас тети помогут. Сами вышли на улицу и заглянули в окно больницы. Доктора окружили нашу малышку, проводили какие-то манипуляции. Завернули дочурку в теплое одеяло, а она и так задыхалась, — спокойный голос Андрея неожиданно переходит на крик. — А ведь мы им до последнего верили…

Через шесть часов Катя Казачек умерла в реанимации.

Фото: из личного архива семьи Казачек.

АНАЛИЗЫ ПОТЕРЯЛИ, А СЛОВА И ДОКУМЕНТЫ РАЗНЯТСЯ

По словам медиков, у ребенка была запущенная форма пневмонии. Но родители девочки не верят в этот диагноз.

— Врачи говорили, что на рентгеновских снимках легкие чистые. А в истории болезни сказано, что обнаружена правосторонняя пневмония. Из протокола вскрытия я узнал, что брали бакпосев на анализ, но его потеряли при транспортировке. Ощущение, что причину смерти скрывают, — говорит убитый горем отец.

АППАРАТ ИВЛ ПОДАВАЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ КИСЛОРОД

Эта история тянется с июля 2017 года. После гибели дочки родители обратились в прокуратуру с просьбой проверить причину смерти и дать оценку действиям врачей. А между тем шокирующие выводы по результатам своей проверки сделал региональный Росздравнадзор.

— У врачей не было соответствующей квалификации для работы в реанимации. В отделении не работал газовый анализатор крови. Аппарат искусственной вентиляции легких был неисправен и подавал технический кислород, запрещенный в медицине. Выяснилось, что ремонт аппарата проводили фиктивно, с присвоением средств. В реанимации не было даже дефибриллятора, зато нашли просроченные шприцы и лекарства, — пересказывает содержание документа Андрей.

ВРАЧИ ВИНУ НЕ ПРИЗНАЮТ

На основании вскрывшихся фактов возбудили уголовное дело. Его ведут следователи из Екатеринбурга. Конкретных подозреваемых пока нет. Проводятся важные экспертизы. Но отец и мать Кати боятся, что срок давности истечет, а врачи детской больницы останутся без наказания. По словам отца девочки, доктора полагают, что сделали все возможное, и не хотят извиняться.

— Мы обязательно будем судиться. Ведь наша Катя не единственная их жертва. В 2016 году в этой больнице при подключении к аппарату искусственной вентиляции легких погиб еще один ребенок. Причиной смерти опять назвали воспаление легких, — замечает Андрей.

В самой больнице и в минздраве Челябинской области эту историю не комментируют до тех пор, пока свои выводы не озвучит Следственный комитет. Следствие также не распространяется о ходе дела. Известно лишь, что оно возбуждено по ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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