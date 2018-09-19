Министр экологии назвал срок, когда в Челябинске вычистят все мусорки

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-19T14:35:29+03:00

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Больше недели назад закрылась челябинская городская свалка. Теперь отходы большого города везут на полигоны в Полетаево и в Урефтах. Везут, да не весь, потому что контейнерные площадки во дворах завалены мусором. И не только на окраинах: не вычищают контейнерные площадки в центре Челябинска. Плюс, беда с несанкционированными свалками на пустырях: в каждом районе то и дело появляются новые кучи. Ликвидируют свалки за бюджетные деньги. Мусор валят как жители, так и недобросовестные подрядчики, работающие на вывозе твердых коммунальных отходов.

ЧЕЛЯБИНСК — НЕАПОЛЬ?

Еще немного, и Челябинск превратится в Неаполь, переживающий мусорный коллапс. В Италии несколько лет бастуют перевозчики отходов, и красивейший старинный город завален горами мусора.

— В Неаполь Челябинск не превратится. За неделю городские власти вычистят город, а мы им в этом поможем. Ситуация сложная, но мы выход найдем. Несколько перевозчиков саботируют работу и свои обязательства, — заявил 19 сентября корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Министр подчеркнул, что саботажниками стали компании, получавшие ранее сверхдоходы от вывоза мусора на городскую свалку.

— Я могу назвать компании, причастные к нынешней ситуации. Например, «Экоспецбаза», «Антей», «Трансэко». Как мы понимаем, эти фирмы решили вызвать недовольство челябинцев и взвинтить тарифы на вывоз мусора из-за закрытия свалки и доставки отходов на полигоны в Полетаево и Урефтах.

Жалобы на недобросовестных перевозчиков мусора министерство экологии региона передает в прокуратуру. По мнению министра, саботажники добиваются пересмотра тарифов на свои услуги.

ЧТО БУДЕТ С ТАРИФОМ?

Чтобы горы мусора не росли, в Челябинск перебросили 25 мусоровозов из других регионов, еще 10 подойдут в ближайшие дни.

— Мы машины найдем, мы все вычистим. Идут субботники в Тракторозаводском районе, приступает к генеральной уборке Металлургический район.

Тариф на вывоз коммунальных отходов для челябинцев до конца года не изменится. Услуга сейчас относится к разряду жилищных и оплачивается из расчета 1 руб. 87 коп. за квадратный метр площади квартиры.

— Часть этой выручки перевозчики ранее тратили на захоронение мусора на городской свалке. Сейчас этих денег они не тратят: свалка закрыта. Решением губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области до конца года захоронение мусора на полигонах в Полетаево и Урефтах оплачивается из бюджета области. Это в масштабах города очень большая сумма.

Тем временем, на закрытую городскую свалку идут грузовики. С грунтом. Он требуется для рекультивации тела свалки. Требуется 600 тыс тонн.

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