Молодые профессионалы из Челябинской области штурмуют чемпионат Европы

СЕГОДНЯ 14:59 2018-09-20T15:51:19+03:00

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Выпускнику Южно-Уральского государственного технического колледжа Константину Ларину 22 года. Он тренер сборной России, потому с гордостью носит настоящую олимпийскую форму. Ларин тренирует не легкоатлетов и не лыжников, а будущих IT-гениев. В прошлом году на чемпионате мира «Ворлдскиллс» он завоевал золотую медаль в компетенции «Веб-дизайн и разработка» и получил почетное звание «Лучший представитель страны». В нынешнем году, пройдя жесткий отбор, Ларин как участник едет на «Евроскиллс» в Будапешт.

— Почивать на лаврах, не развиваясь, — верный путь уйти с темы. Я готовлю ребят, студентов колледжей Челябинской области по своему направлению и расту сам, принимая участие в первенствах молодых профессионалах.

ДОСЬЕ «КП»

Движению «Волдскиллс» в мире уже 70 лет, однако устраивать чемпионаты среди европейских команд стали с 2008 года. Участники возрастом до 25 лет из 28 стан Старого Света будут биться за «золото» и «серебро» в Будапеште.

А чемпионат мира пройдет в 2019 г. в Казани.

ПОВЕЛИТЕЛИ ПРИВОДОВ

Участию Челябинской области в состязаниях молодых профессионалов огромное значение придает губернатор Борис Дубровский. В прошлом году он принимал победителей мирового чемпионата. В нынешнем делегацию Южного Урала в Венгрию возглавит первый заместитель губернатора Евгений Редин.

Сильные участники сборной России — студенты Политехнического колледжа из Магнитогорска Александр Арапов и Максим Аксенов. Им нет равных в компетенции «Мехатроника». Ребята уже побеждали на российском этапе чемпионата мира, медальон за профессионализм они заработали на прошлогодних состязаниях в Абу-Даби.

Тренировочная площадка гениев мехатроники — учебно-производственная база магнитогорского колледжа. Оборудование очень дорогое, но и образовательное учреждение, и ММК, как основной работодатель выпускников политеха, идет на эти затраты. Потому что молодые профи — будущее предприятия.

— Мехатроники, говоря простым языком, — это специалисты по приводам: пневматическим, гидравлическим, сопряженным с программированием. По сути дела, это симулирует реальные производственные процессы. Современные станы ММК без таких специалистов работать не могут, — говорит министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

ЗНАТЬ ПСИХОЛОГИЮ И УМЕТЬ ПИЛИТЬ ФАНЕРУ

Как тренируются участники сборной? По словам первого проректора МИДиС (бывший РБИУ) Максима Усынина, шесть дней в неделю, по много часов кряду. В том числе, в тренажерном зале.

— Наша студентка Настя Распопова уже становилась лучшей на Всероссийском чемпионате молодых профессионалов в прошлом году. Она поборется за медали в компетенции «Виртуальный мерчиндайзинг». Настя — хрупкая девушка, но если бы вы видели, как она, работая над проектом, управляется с огромными листами фанеры, как ловко орудует молотком и дрелью, многим мужчинам стало бы стыдно за свое неумение.

Что такое визуальный мерчиндайзинг?

— Этот вопрос мне постоянно задают. Это оформление торговых пространств с помощью визуального воздействия на потребителя. Это дизайн витрин, торговых залов. Компетенция объединяет в себе такие умения и навыки, как дизайн, инженерия, знание колористики и композиции, знание психологии потребителя. Очень сложная и важная компетенция, набирающая обороты во всем мире, — говорит Усынин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Успех наших ребят на соревнованиях мирового уровня подтверждает конкурентные преимущества Челябинской области в плане подготовки молодых специалистов. Наш регион сегодня входит в ведущую десятку регионов России — участников Национального чемпионата.