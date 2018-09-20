В Челябинской области стартовал отопительный сезон

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-20T15:51:19+03:00

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Уж небо осенью дышало… Если в Челябинске еще стоит золотая осень, то в горнозаводской зоне уже по ночам минусовые температуры. В Сатке, например, отопительный сезон стартовал в четверг, 20 сентября. Еще раньше тепло пришло в дома Кусы.

ОТВЕЧАЮТ ЛИЧНО

Сейчас средний уровень готовности городов и районов Челябинской области к отопительному сезону — 98%.

Об этом губернатору Борису Дубровскому на аппаратном совещании доложил заместитель Сергей Шаль. Напомним, что по решению Дубровского ответственность за начало и прохождение отопительного сезона в муниципалитетах возложена на местных глав. Средства на подготовку к зиме объектов коммунальной инфраструктуры вложены немалые: более 1,2 млрд руб:

— из областного бюджета: 350 млн руб;

— средства местных бюджетов и предприятий ЖКХ: 867,8 млн руб.

В этом году впервые к зиме на Южном Урале готовились актуальным способом проектного управления. Как заметил Сергей Шаль, в каждом районе и городе действует программа, выполнив все условия которой, муниципалитет своевременно получит паспорт готовности к зиме и своевременно начнет отопительный период.

АРСЕНАЛ НА СЛУЧАЙ ЧП

В боевую готовность приведены аварийные бригады во всех 43 городских округах и муниципальных районах.

К устранению нештатных ситуаций в Челябинской области готовы: четыре передвижные котельные, четыре передвижные электростанции, 10 комплектных трансформаторных подстанций. А еще — передвижные электростанции в муниципалитетах; передвижных электростанций и две передвижные мобильные подстанции филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго»; 14 дизель-генераторов главного управления МЧС России по Челябинской области; 115 стационарных электростанций на котельных, отапливающих население и объекты социальной сферы.

В боевой готовности — около тысячи аварийных бригад, или 4,6 тыс. специалистов.

Созданы запасы резервного топлива: 768 тыс. тонн угля, 16,741 тыс. тонн мазута, 12,159 тыс. тонн дизтоплива.

ТРОИЦК: ЗИМОЙ В ТЕПЛЕ

Конечно, есть особые точки, взятые специалистами под контроль. Например, «на карандаше» — подготовка к подаче отопления в жилые дома, садики, школы, больницы Копейска и Троицке.

В Троицке, где случались ранее коммунальные ЧП, в этом году введена в строй новая котельная на 120 МВт. Ее возведение курировал губернатор Борис Дубровский. До 1 октября завершатся все работы по реконструкции системы газоснабжения. Зиму жилищно-коммунальная инфраструктура Троицка встретит в рабочем режиме.

КСТАТИ

До конца года планируется заменить 10 убыточных котельных: в Карабаше, поселке Нижний Атлян Миасского городского округа, п. Субутак Агаповского района, с. Еткуль и Коелга Еткульского района, Бердяуш Саткинского района, п. Малая Сосновка Сосновского района, п. Кумысное, Белозеры и Целинное Троицкого района.

НЕ СМОТРИ НА КАЛЕНДАРЬ

Сергей Шаль подчеркнул, что для начала отопительного периода не нужно ждать пяти холодных дней:

— Глава муниципалитета может принять решение и подать тепло в дома раньше нормативных сроков. Социальные учреждения могут подать заявку в теплоснабжающую организацию, чтобы отопление было включено до официального начала отопительного периода.