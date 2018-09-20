«Квартет мизантропов»: четверо студентов готовили революцию на Южном Урале

СЕГОДНЯ 15:43 2018-09-20T15:51:19+03:00

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В Челябинском областном суде рассматривают дело обвиняемых в экстремизме. Четыре парня 19-24 лет основали в Челябинске ячейку Misanthropic Division — организация запрещена в России. Ее сторонники — живое подтверждение, что идеи Третьего рейха живы. Типичное фото активиста движения в соцсетях: балаклава, автомат, вскинутая к солнцу рука и черный флаг.

Такие страшилки любят показывать по центральным каналам, и со временем в их реалистичность перестаешь верить. Пока не выяснится, что далеко-далеко от Украины, от АТО и Донбасса, в твоем городе живут те самые неонацисты из телевизора.

"ВСЕГДА НОСИ ПРИ СЕБЕ НОЖ"

На близких к правым радикалам ресурсах любят рассказывать историю, как в 2013 году на Майдане встретились три «прекрасных» человека: Нож, Фюрер и Хейтер (Ненавистник). Лидеры сплотились, чтобы изменить свою жизнь и родную Украину. В первых рядах революционеров они громили отряды «Беркута», спустя пару месяцев застрелили нескольких антимайдановцев в Одессе.

Так ли это или просто вдохновляющий фольклор, сказать никто не берется. Однако тогда на Майдане родилась «Дивизия человеконенавистников», часть которой позже влилась в батальон «Азов» — кучку скинхедов, которая взяла в руки оружие и отправилась воевать на Донбасс.

— Сами себя они называют военизированной группой белых расистов. Национал-социалисты, которые отстаивают идею превосходства одной расы. Три постулата участника: иметь при себе холодное оружие, где бы ты не был. Скрывать лицо и всегда держаться группы, — описывает радикалов кандидат исторических наук Андрей Иванов, которые изучал это движение.

Согласно кодексу, у каждого мизантропа при себе должен быть нож.Фото: Следственный комитет России

На черном полотне штандарта мизантропов изображены автоматы, черепа и лозунг «Смерть во имя Вотана» — верховного бога скандинавской мифологии.

— Участники движения следуют идеям язычества и отрицают современные конфессии. Важным принципом является антироссийская пропаганда. Молодежь привлекает принцип братства белых народов и возможность получить новый опыт, в том числе противозаконный: бросить вызов «несправедливому миру» в рамках ультранацистких доктрин.

В 2015 году суд признал организацию экстремистской.

АТАКА НА УМЫ

Макс, Никита, Костя и Серега познакомились в интернете. Пацаны увлекались околофутбольной историей, смотрели видео про «подвиги» правых на Украине — на почве агрессивных интересов и сошлись. Так в Челябинске появилась маленькая ячейка «Дивизии». Стали забивать стрелку на спортплощадке. Купили себе ножи, как и подобает экстремистам, учились ими махать.

Но совершенствовать себя мало, парни решили, что надо делать лучше общество. Для этого нужно запугивать «стадо», как мизантропы именуют обывателей. Так по всему Челябинску стали появляться стикеры с черепами и лого экстремистов. Переходы и остановки разрисовывали свастиками. Проникли участники на территорию заброшенного танкового училища и там исписали фашисткими граффити памятники.

Набор взрывотехников-самоучек.Фото: Следственный комитет России

— Громкой акцией стал баннер с надписью «Азов, иду на Вы» и нацистскими символами. Его один из обвиняемых ночью повесил на выезде из Челябинска, — рассказали в прокуратуре.

Свои пропагандистские подвиги челябинцы выкладывали в международные группы «мизантропов» и собирали лайки. В таких сообществах парни заказали себе черный флаг и шевроны движения. Один из команды настолько проникся идеями, что делал финансовые взносы в киевскую ячейку. Небольшие — 1 000 и 500 руб., однако этого достаточно, чтобы попасть под уголовную статью за финансирование экстремистов.

УБИТЬ «НЕЧИСТОГО»

Но это все выходки подростков-бунтарей, за такое в тюрьму надолго не сажают. Или, как думал квартет революционеров: так народные массы не всколыхнуть. Тогда парни начали искать оружие. Прочесывали полигоны и старые военгородки, коих на Урале предостаточно. Стволы найти, конечно, не удалось. А вот пригоршню патрон — насобирали.

— В интернете нашли схему самодельного взрывного устройства. Примитивного, теракт с массовыми жертвами таким, к счастью, не устроишь. Но рвануть может хорошо. Тест-драйв бомбы они сняли на видео и залили в соцсети. Это была разминка. По нашим данным, у них были планы по взрыву нефтепровода. Во всяком случае, второе устройство они почти закончили, когда их задержали, — рассказал «Комсомолки» источник в следствии, знакомый с делом.

Банда тестирует взрыв бомбы в Челябинске.Видео: Следственный комитет

Сгубило ячейку странное убийство. Двое челябинских «мизантропов» решили ограбить придорожный магазин на выезде из города. Нужны были деньги на подрывную деятельность. Пришли на место, стали выжидать момент. Вдруг молодые радикалы увидели на обочине бродягу.

— Они повалили его на землю и забили ножами. Тело было исколото насквозь. Среди оперативников бытует такая примета: если в округе начались жестокие убийства бездомных, значит, появилась шайка неонацистов. Так и оказалось. На допросе они подтвердили, что убили мужика по идеологическим мотивам. Нацисты считают, что своим видом и образом жизни бомжи «нечистые», оскверняют славян, — закончил источник.

Один из обвиняемых показывает, как закалывал бродягу.Фото: Следственный комитет России

ЧТО ИМ СВЕТИТ

Сейчас компанию через день таскают в суд. Трое сидят в изоляторе, один — под подпиской о невыезде. Арестовывать его не стали, потому что он вроде как никого не убивал, взрывчатку не делал, а только рисовал граффити и клеил наклейки.

Судя по лицам парней на заседаниях суда, мук совести они не испытывают. Хотя признательные показания дали. Сидят, развалившись на скамье подсудимых, и весело переговариваются. Но как только к ним обращается судья, бойко подскакивают, добавляя к каждому ответу «Ваша честь». Перед страхом оказаться за решеткой на всю жизнь, похоже, меркнут идеалы бунтарей. Двум участникам, которые совершили убийство, грозит пожизненное.

КСТАТИ

Еще одна интересная деталь в деле. У убитого была дочь. 21-летняя девушка пришла в суд и потребовала компенсацию в 300 000 руб. Говорит, что отец бродяжничал по своей воле, но при этом поддерживал связь с семьей.

Обвиняемый во время суда.Фото: Андрей АБРАМОВ

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