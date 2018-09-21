Масштабные экопроекты как гарантия развития Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:19 2018-09-21T08:20:26+03:00

Изменить размер текста: A A

11 сентября в Челябинске закрылась городская свалка, не «дожив» года до своего 70-летия. Впереди — большая работа по ее рекультивации, ведь наша свалка, одна из крупнейших в России, вошла в федеральную программу «Чистая страна». И ее закрытие было обязательным условием для начала большой работы. На включении челябинской свалки в федеральную программу настаивал губернатор Борис Дубровский.

Отходы города везут на полигон в Полетаево. Однако некоторые перевозчики заявляют о том, что доставлять отходы до Полетаево им невыгодно.

«НЕ ДОПУСТИМ КОЛЛАПСА»

Кстати, всего на рынке мусороперевозок в Челябинске работает 16 компаний. Большинство из них — надежные партнеры.

Ждет ли Челябинск ждет судьба итальянского Неаполя, в котором уже несколько лент бастуют мусорщики? Об этом мы спросили министра экологии Челябинской области Сергей Федоровича Лихачева в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95,3 FM)

— Нет. В недельный срок городские власти вычистят Челябинск, мы этот процесс контролируем. Те перевозчики, кто саботирует свои обязанности, с рынка уйдут, взамен придут добросовестные.

Причиной саботажа, по мнению министра, стала потеря несколькими перевозчиками сверхдоходов после закрытия городской свалки. Потому появились высказывания о «невыгодности» доставки твердых коммунальных отходов на полигон в Полетаево. Они добиваются пересмотра тарифов. Чего не будет.

Уже сейчас в Челябинск перебросили 25 мусоровозов, скоро подойдет еще около десятка.

ТАРИФ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

А что тариф? По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, до 31 декабря тариф на вывоз мусора для челябинцев не изменится. Он рассчитывается исходя из 1 руб. 87 коп за квадратный метр площади квартиры.

30 августа Законодательным собранием принят соответствующий закон о субсидировании захоронения мусора на полигонах. А это ни много ни мало 970 руб. с тонны твердых коммунальных отходов. Деньги будут поступать из областного бюджета. И до прихода Регионального оператора тариф для населения останется прежним.

— В масштабах миллионного города перевозчики получали очень солидные средства. Часть выручки они направляли на захоронение мусора на городской свалке. Сейчас этих денег они не тратят: свалка закрыта. Решением губернатора и Законодательного собрания Челябинской области до конца года захоронение мусора на полигонах в Полетаево и Урефтах оплачивается из бюджета области. Это в масштабах города очень большая сумма.

— Несомненно, недобросовестных перевозчиков мы будем наказывать: штрафы очень большие — до 100 тыс. руб. на юридическое лицо. Никто не уйдет от наказания, если будет заниматься незаконными действиями.

А городская свалка переживает первый этап технической рекультивации. Ее засыпают грунтом. Требуется 600 тыс. тонн.

Цифра

Высота челябинской свалки — 40 м. Ее нужно обезводить и вывести свалочный газ: недра мусорного кургана таят около 3 тонн метана.

ЧТОБЫ БЫЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ

— Закрытие свалки приведет к улучшению атмосферного воздуха в Челябинске. Это поручение губернатора Бориса Дубровского. По подсчетам специалистов, свалка выбрасывает около 20% загрязняющих веществ в атмосферу города. Мы не будем иметь мощный источник выбросов фенолформальдегида — одного из самых вредных загрязняющих веществ.

Свалку «пронижут» газоотводными трубами и системой для вывода фильтрата: воды, очищенной до состояния технической с последующим сбросом ее в реку Миасс. В результате тело свалки осядет.

Технический этап рекультивации свалки завершится к июню 2020 года. Далее — период биологической рекультивации. На месте свалки может появиться, например, зеленый холм. Здесь — слово за проектировщиками.

ЧИШМА: СТРОЙКА НАЧНЕТСЯ ВЕСНОЙ

Хватил ли полигона в Полетаево для того объема отходов, который производит миллионный город?

— Полигон в Полетаево увеличен по емкости за счет открытия новых карт под прием твердых коммунальных отходов. Все карты полигона имеют защиту — сначала глиняное основание-подслойку, которое не пропускает воду, затем антифильтрационную мембрану. Они не пропустят влагу. Жидкость со свалки по специальной системе труб выводят в пруд-накопитель, где она испаряется.

Проект расширения полигона в Полетаево предусматривает две карты, и в ближайшее время начинается строительство первой. Мощностей полигона хватит на два года.

Весной 2019 г. в Чишме начнется строительства первой карты полигона, рассчитанного на 25 лет. Он предназначен для приема и захоронения твердых коммунальных отходов Челябинского мусорного кластера. На этот период полигона хватит, если в переработку направлять 40% ТКО.

О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ

Есть ли у нас мощности для переработки отходов?

— О цивилизованном обращении с отходами не раз говорил губернатор Борис Дубровский. Мы должны приучить южноуральцев к раздельному сбору мусора. В переработку идут отходы для получения продукта для легкой промышленности, производства материалов для строительства, бумаги. У нас есть очень крупные, федерального уровня, компании. Мы надеемся, что со временем у нас появятся экотехнопарки, профессионально занимающиеся переработкой вторсырья.

Раздельный сбор мусора мы начнем с 1 января, когда вступает в силу федеральное законодательство об обращении с отходами, когда начнет работать Региональный оператор.

КСТАТИ

По два контейнера появится на каждой площадке: для сухого мусора (ткань, бумага, картон, ПЭТ-тара, стеклянные бутылки) и влажного (пищевые отходы). Сухой пойдет в переработку. Содержимое второго контейнера станет основанием для производства компоста на специальных площадках. Он нужен для рекультивации полигонов.

ПУТЬ ВОДЫ

В Челябинской области реализуется еще один беспрецедентный проект — строительство обводного канала для реки Сак-Элга. Проблема застарелая. Но масштабная работа запушена именно по поручению губернатора. И финансируются решение задачи из бюджета Челябинской области.

Экологическая стройка изменит русло реки, которая сейчас течет через старые шлакоотвалы комбината «Карабашмедь». В своих верховьях, до захода в Карабаш, река чистая. Чистой она станет и после перезапуска течения, на пути в Аргазинское водохранилище, впадающего в Шершни. Питьевой источник Челябинска избавится от тонн вредных химических веществ.

Стройку курирует глава региона. Сейчас строители заканчивают возведение основного элемента — вододелительного узла. Большая часть чистой воды потечет в Аргази, Шерши и реку Миасс. Еще часть объема пойдет на пополнение Богородского пруда. Из него вода поступает для нужд медеплавильного завода.

Обводной канал сдадут в эксплуатацию в конце нынешнего года. А в следующем — за пределами Карабаша будет устроена гидроботаническая площадка: биологический объект площадью 80 га. Здесь вода будет отстаиваться и фильтроваться специальными растениями. Они будут извлекать из воды тяжелые металлы.

Общая стоимость проекта — 210 млн руб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Наша идея — построить обводной канал и сделать пруд. Мы этот проект долго обсуждали. По расчетам, проект даст возможность в 20 — 25 раз уменьшить поступление тяжелых металлов в Аргази. Проект исключительно важный, однозначно эффективный и позволит обезопасить единственный питьевой источник от рисков, которые несет текущее состояние воды.