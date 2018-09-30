В Челябинске мастера по ремонту техники дурят клиентов

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-29T19:04:13+03:00

Как не попасться и что делать, если вас обманули

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Каждый год южноуральцы пишут в Роспотребнадзор 300 жалоб на сервисы по ремонту компьютеров и бытовой техники. Но это только верхушка айсберга. Большинство пострадавших от недобросовестных мастеров пытаются разобраться самостоятельно или даже не подозревают, что их обманули.

КАК ОБМАНЫВАЮТ

В соцсетях все больше таких историй. Приведем несколько примеров. Учитесь на чужом опыте и не попадайтесь.

— Сдала ноутбук в сервисный центр. Выдали квитанцию о приеме оборудования в ремонт. После диагностики мне сообщили по телефону, что ремонт будет стоить 4 тыс. руб. Говорю: «Ок, чините». Когда приехала за ноутом, оказалось, что счет выставили на три тысячи больше. Сказали, что иначе было не починить. И что теперь делать? — написала челябинка Альбина Вяткина на своей страничке в «ВКонтакте».

— Сломалась стиральная машинка. На «Авито» нашла мастера. Написано «вызов бесплатный». Приехал, посмотрел 3 минуты. Сказал, что причина в засоре каких-то трубок, но отдельно он их чистить не будет, а только совместно с заменой помпы. Это 3500 руб. Я отказалась. Стал требовать 500 руб. за диагностику. А в чем тогда заключается бесплатность вызова? — написала женщина в группе «Инцидент Миасс».

— В розетке коротнуло. Процессор перестал работать. Отнес туда, где компы делают. Говорю: «Включите и скажите мне цену ремонта». Ответ: «Включать не будем, говорить не будем. Диагностика до 10 дней. Ну около 6 тыс. руб. где-то». Лохотрон! За эти деньги можно процессор рабочий купить. Отвез в другое место. Там профессионал сразу включил и все сделал. 400 руб. взял за новый блок питания! — написал в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Евгений Калашников.

— Так называемый «мастер» Сергей прибыл на устранение поломки Wi-Fi роутера. Но вместо этого стал проводить «диагностику» отлично работающего ноутбука. Мотивировал тем, что нужно проводить работы в комплексе. Выявил якобы массу неисправностей, которые принялся устранять. При этом не ознакомил с прайсом. А потом выкатил астрономический счет. А роутер так и остался неисправным. Буду обращаться в Роспотребнадзор, — написала Ольга Мещерякова из Магнитогорска.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ

Рассказывает начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга Лаба:

— Нужно правильно выбирать фирму. На что обратить внимание:

* На сайте или в офисе сервисного центра обязательно должна быть размещена информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, адресе, месте нахождения исполнителя.

* Обязательное требование — предоставление информации о стоимости оказанной услуги. Это может быть прейскурант, оформленный как на бумажном носителе, если услуга заказывается в офисе, так и в электронной форме, если услуга заказывается через Интернет.

* Цена за каждую оказанную должна быть конкретной. Например, 1000 руб., а не «от 1000 руб.».

* Перед выполнении работ исполнитель обязан ознакомить потребителя с прейскурантом. То есть при выезде на дом он должен иметь заверенный экземпляр. Выполнять какие-то работы без согласования потребителя мастер не должен.

* При выполнении работ обязательно выдаются договор, квитанция, акт выполненных работ.

* Оплачивать оказанную услугу нужно только после выполнения работ.

* Желательно предварительно прочитать отзывы об организации в интернете.

* Если потребитель считает, что цены на услуги завышены, лучше отказаться от заключения договора с такой организацией. Стоимость оказания бытовых услуг государством не регулируется.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОБМАНУЛИ

По информации Роспотребнадзора, чаще всего южноуральцы жалуются на отсутствие достоверной информации о стоимости услуг и ее завышении после ремонта техники.

На втором месте — сообщения о том, что на сайте компании указана бесплатная диагностика, однако по факту за нее просят деньги.

И на третьем — согласование стоимости услуг только по телефону, а не в договоре. Все это является нарушениями Закона о защите прав потребителей.

Чтобы доказать вину мастера, понадобятся документы: хотя бы договор с фирмой. Поэтому если вы наняли чинить компьютер соседа дядю Ваню, или частника по объявлению, вряд ли удастся что-то доказать.

План действий:

1. Если клиент считает, что его обманули, нужно письменно обратиться к исполнителю услуг с претензией.

2. Если тот отказывает или просто не реагирует на обращение, пишите в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу ул. Елькина, 73. Также можно отправить письмо в электронной форме в разделе «обращения граждан» на сайте 74.rospotrebnadzor.ru. Не забудьте приложить копии договора, чека и других документов.

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