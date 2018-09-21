2018-09-21T12:11:48+03:00
Общество

Мусорный коллапс: в Челябинске безработным водителям мусоровозов предлагают заработок

Когда в городе вычистят все мусорки
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
В Челябинске выводят дополнительные мусоровозы, чтобы избавить город от свалок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.В Челябинске выводят дополнительные мусоровозы, чтобы избавить город от свалок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.
Изменить размер текста:

В мэрии заявляют, что через неделю, максимум 10 дней, очистят дворы от свалок. Для этого перевозчиком отходов стал Региональный оператор «Центр коммунального сервиса».

— Мы заключили договор подряда с МУП «Горэкоцентр», перегнали в Челябинск мусоровозы. В воскресенье, 23 сентября, на маршруты встанут 35 машин. Ситуация будет контролироваться. Пока в сутки на полигон в Полетаево вывозится 800 тонн мусора, челябинской норматив — тысяча тонн. Мы этот норматив выполним, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ООО «ЦКС».

В «Центре коммунального сервиса» позвали на работу водителей мусоровозов. Известно, что несколько перевозчиков после закрытия городской свалки отказались работать по новым правилам, и поэтому водители остались без работы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Леса вокруг Челябинска превращаются в помойки

Тревожное сообщение в социальных сетях опубликовала жительница Челябинска.

«Вот так пойдя за грибами можно встретить и такое... Выписки из банка, товарные накладные, платежные поручения. Все ООО СКТС. Такое чувство, что в Челябинске какой-то конкурс проходит на самый некрасивый двор, самый неэкологический лес. Или в стране на самую бесхозную и грязную область. И в конкурсе этом, наша очень старается победить».

В лесах под Челябинском вырастают помойки. Фото: Мария БЕРСЕНЕВА.

В лесах под Челябинском вырастают помойки. Фото: Мария БЕРСЕНЕВА.

На захламленные леса жалуются жители Полетаево, на полигоне которого сейчас принимают мусор Челябинска. Перевозчики не доезжают до приемки и вываливают содержимое машин в лесу и на обочинах.

НОМЕРОК

По поводу трудоустройства в «ЦКС» нужно звонить по тел. 8-3519-33-01-33.

Адрес: Челябинск, ул. К. Маркса, 73.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «КП» возбудили уголовное дело о гибели 15-летнего футболиста и взялись за аптечную наркомафию в Ростове
Центральный аппарат СК РФ заинтересовался аптечной наркомафией в Ростове-на-Дону, о которой «Комсомолка» рассказала в своем расследовании
Новости 24
Беглеца из курганской колонии задержали спустя полтора месяца в Самаре
Тренер челябинской спортшколы обманул родителей на 842 тысячи, пообещав для их детей поездку в Крым
Южноуральцу, который убил жену и спрятал тело на балконе, дали девять лет тюрьмы
Второй за последнюю неделю рабочий погиб на шахте в Челябинской области
Всей семьей на старт: челябинцев в выходной приглашают пробежать «Кросс нации 2018»
Прокуратура потребовала от мэрии срочно вывезти мусор из дворов Челябинска
В Челябинске в час пик загорелся трамвай с пассажирами
«Устали от куч мусора»: в Челябинске мусорный коллапс привел к большому пожару
В Челябинской области пожарная машина протаранила две иномарки
Федеральный бюджет направит 3,5 миллиарда на строительство аэропорта в Челябинске
Жительница Челябинска разбилась, выпав из окна 16 этажа
В Челябинской области молодой байкер на скорости врезался в легковушку
В Челябинске потерялись две знаменитые коровы с ЧТЗ
Челябинка вырастила морковного попугая
В Челябинской области фонари перепутали день с ночью
Следственный комитет: к смерти шахтера на Южном Урале привело нарушение правил безопасности
Покупка дорогой квартиры довела депутата из Челябинской области до суда
Учителя из Северной Кореи прилетели в Челябинск перенимать опыт
В Челябинске грабитель украл из банкомата целый миллион
Мусорный коллапс в Челябинске разрешится до конца сентября