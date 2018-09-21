Мусорный коллапс: в Челябинске безработным водителям мусоровозов предлагают заработок

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-21T12:11:48+03:00

В Челябинске выводят дополнительные мусоровозы, чтобы избавить город от свалок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Когда в городе вычистят все мусорки

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В мэрии заявляют, что через неделю, максимум 10 дней, очистят дворы от свалок. Для этого перевозчиком отходов стал Региональный оператор «Центр коммунального сервиса».

— Мы заключили договор подряда с МУП «Горэкоцентр», перегнали в Челябинск мусоровозы. В воскресенье, 23 сентября, на маршруты встанут 35 машин. Ситуация будет контролироваться. Пока в сутки на полигон в Полетаево вывозится 800 тонн мусора, челябинской норматив — тысяча тонн. Мы этот норматив выполним, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ООО «ЦКС».

В «Центре коммунального сервиса» позвали на работу водителей мусоровозов. Известно, что несколько перевозчиков после закрытия городской свалки отказались работать по новым правилам, и поэтому водители остались без работы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Леса вокруг Челябинска превращаются в помойки

Тревожное сообщение в социальных сетях опубликовала жительница Челябинска.

«Вот так пойдя за грибами можно встретить и такое... Выписки из банка, товарные накладные, платежные поручения. Все ООО СКТС. Такое чувство, что в Челябинске какой-то конкурс проходит на самый некрасивый двор, самый неэкологический лес. Или в стране на самую бесхозную и грязную область. И в конкурсе этом, наша очень старается победить».

В лесах под Челябинском вырастают помойки. Фото: Мария БЕРСЕНЕВА.

На захламленные леса жалуются жители Полетаево, на полигоне которого сейчас принимают мусор Челябинска. Перевозчики не доезжают до приемки и вываливают содержимое машин в лесу и на обочинах.

НОМЕРОК

По поводу трудоустройства в «ЦКС» нужно звонить по тел. 8-3519-33-01-33.

Адрес: Челябинск, ул. К. Маркса, 73.