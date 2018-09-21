Челябинских предпринимателей научат искусству медиации

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-21T12:51:53+03:00

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19 и 20 октября в Челябинске пройдет IV Всероссийская ежегодная Бизнес — конференция «Переговоры & Медиация 2018». Организатором конференции выступает Центр медиации «ПокровЪ».

— Цель мероприятия — продвижение коммуникативных технологий, которые способствуют повышению эффективности бизнеса. С помощью профессионально организованных переговоров, медиации, фасилитации и других инструментов бизнес приобретает конкурентные преимущества — сокращение финансовых издержек, создание условий принятия качественных управленческих решений, психологический комфорт в коллективе, сохранение репутации, — сообщают организаторы. Предприниматели на территории РФ только начинают пользоваться медиацией. Ведь медиация — это переговоры с участием независимого специалиста (медиатора), с целью привести конфликтующие стороны к взаимоприемлемому соглашению.

По словам учредителя Бизнес — конференции, ее идейного вдохновителя — генерального директора Центра медиации «ПокровЪ», председателя Объединенного Делового совета по медиации Татьяны Еремеевой — ценно, что полностью конфиденциально предприниматели могут разрешать сложные, конфликтные ситуации. Медиация позволяет сохранять репутацию и без больших затрат приходить к конструктивным решениям.

Участником IV Бизнес — конференции «Переговоры & Медиация 2018», можно стать, зарегистрировавшись на сайте. Предусмотрены специальные условия, для участников, прошедших регистрацию до 1 сентября.

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