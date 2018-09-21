2018-09-21T13:00:48+03:00
Экономика

Председатель правления банка УРАЛСИБ Константин Бобров принял участие во втором Евразийском женском форуме

Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров принял участие в работе второго Евразийского женского форума, который проходил в Санкт-Петербурге 19-21 сентября. Организаторами Форума выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств.

19 сентября Константин Бобров выступил спикером в открытой дискуссии «Программы и институты развития женского предпринимательства», участниками которой стали представители Министерства экономического развития РФ, ЦБ РФ, АО «Российский экспортный центр», Комитета по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», АО «Корпорации МСП» и других организаций. Ключевой темой выступления Председателя Правления УРАЛСИБа стало бизнес-образование предпринимателей — его качество, эффективность его применения в практике бизнеса, востребованность со стороны предпринимателей.

«Мы наблюдаем рост заинтересованности в бизнес-образовании. И главный вопрос, который мы сегодня задаем себе — как влияет образование на качество ведения бизнеса, на эффективность использования банковских инструментов финансирования, государственных программ поддержки? На какой стадии развития бизнеса возникает потребность в более глубоких знаниях? — отметил Константин Бобров. — В настоящее время мы совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» и Комитетом по развитию женского предпринимательства работаем над этими вопросами, а также планируем разработку официальных измерителей для оценки эффективности образовательных программ».

20 сентября 2018 года Констанин Бобров в качестве эксперта принял участие в экспертной сессии «Финансовая грамотность. Международный опыт и лучшие практики». Сессия прошла при поддержке Министерства финансов РФ, Центрального банка РФ и Всемирного банка. В ходе выступления Председатель Правления Банка рассказал об образовательных проектах для женщин-предпринимателей, в которых участвует УРАЛСИБ. Так, Университет бизнеса, который Банк запустил в 2017 году, помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. На сегодняшний день в Университете бизнеса проведено уже более 120 семинаров, свыше 100 из которых прошли в онлайн-формате.

«Тенденцией становится повышение спроса на образование у женщин — предпринимателей: если в 2017 году доля женщин, которые прошли обучение по программам Университета бизнеса, составила чуть больше 20% от общего числа слушателей, то в 2018 году она увеличилась до 36%. В итоге, в Университете бизнеса на сегодняшний день необходимые знания получили 32 тысячи женщин», — привел данные Константин Бобров.

Евразийский женский форум — крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Особенностью Второго Евразийского женского форума стала организация целого ряда международных дискуссионных площадок, заседаний и открытых презентаций исследований, подготовленных международными организациями и объединениями.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске выпустят на свободу двух лебедей-шипунов
Технологии «Мечел-Материалов» оценили немецкие профессионалы в области переработки промотходов
Челябинский «Трактор» на выезде сыграет с ХК «Сочи» 21 сентября
Врачи Челябинской области поехали «в народ»
Беглеца из курганской колонии задержали спустя полтора месяца в Самаре
Тренер челябинской спортшколы обманул родителей на 842 тысячи, пообещав для их детей поездку в Крым
Южноуральцу, который убил жену и спрятал тело на балконе, дали девять лет тюрьмы
Второй за последнюю неделю рабочий погиб на шахте в Челябинской области
Всей семьей на старт: челябинцев в выходной приглашают пробежать «Кросс нации 2018»
Прокуратура потребовала от мэрии срочно вывезти мусор из дворов Челябинска
В Челябинске в час пик загорелся трамвай с пассажирами
«Устали от куч мусора»: в Челябинске мусорный коллапс привел к большому пожару
В Челябинской области пожарная машина протаранила две иномарки
Федеральный бюджет направит 3,5 миллиарда на строительство аэропорта в Челябинске
Жительница Челябинска разбилась, выпав из окна 16 этажа
В Челябинской области молодой байкер на скорости врезался в легковушку
В Челябинске потерялись две знаменитые коровы с ЧТЗ
Челябинка вырастила морковного попугая
В Челябинской области фонари перепутали день с ночью
Следственный комитет: к смерти шахтера на Южном Урале привело нарушение правил безопасности
Покупка дорогой квартиры довела депутата из Челябинской области до суда
Учителя из Северной Кореи прилетели в Челябинск перенимать опыт
В Челябинске грабитель украл из банкомата целый миллион
Мусорный коллапс в Челябинске разрешится до конца сентября