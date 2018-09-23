«Стыдно за всех недовольных». Благоустройство двора в Челябинске привело к неожиданному финалу

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-22T19:31:22+03:00

Обратите внимание: во дворе бережно сохраняли деревья, которые не представляют опасность для людей и машин. Фото: Олег Ежков.

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Многоэтажкам по улице Шуменской на ЧТЗ по 40 лет. Когда их заселяли, люди сами высаживали здесь деревья. И это все, что теперь украшает дворы. В остальном вид из окон нелицеприятный. Проезжая часть разбита, на газонах паркуются автомобили, детских площадок нет — куда ни глянь, одно уныние.

— А вот нам повезло. Коммунальщики предложили нам принять участие в федеральной программе «Городская среда». И за два месяца вид из окон преобразился, — рассказывает председатель Совета дома по улице Шуменская, 14 Олег Ежков.

Правда, в этой истории есть своя ложка дегтя.

Так было раньше. Машины парковались прямо на газонах, превращая двор в непроходимое болото. Фото: Олег Ежков.

ПОДПИСИ СОБИРАЛИ СО СКРИПОМ

Без активности самих жильцов войти в программу практически невозможно. Жильцы должны большинством голосов подтвердить свое участие в будущем благоустройстве и оплатить 3% от стоимости работ.

Поверьте, сумма выходит смешная — по 100-200 рублей с квартиры. За эти деньги жильцы получают новенькие дороги, скамейки и урны, площадку для игр детей.

— Сбор подписей шел со скрипом, — рассказывает Олег. — Мы с активистами обходили квартиры и объясняли суть будущего ремонта. Вместо радостных часто встречали кислые лица. Одни против парковок — будет нечем дышать. Другие против скамеек — соберут всех наркоманов. Третьи просто клянут управляйку за несуществующие грехи. А мы все это выслушиваем часами…

По словам Олега Ежкова, управляющая компания «Терра-2» три года, как взяла этот дом, но уже показала себя союзником жильцов. Необходимые документы компания оформляла сама, многое сверх проекта сделала за свой счет, а главное — согласилась оплатить 3% из текущих счетов за квартиры. Дополнительные платежи с жильцов многоэтажки не брали.

ДЕЛАЛИ КАК В ЕВРОПЕ

Непростым решением при реконструкции двора по Шуменской, 14, стала рубка деревьев. До этого были случаи — ветки падали на машины. Ветхие стволы под окнами пришлось рубить, а набралось таких с два десятка. Вместо них посадили свежие саженцы.

Детям сделали увлекательную площадку для игр. Пешеходом — широкие тротуары. Автолюбителям идеальное полотно на дорогах и парковку с разметкой.

На разметку потратили лишние 50 тысяч рублей из кошелька управляйки, зато белые полосы никогда не сотрутся, потому что из пластика.

Разметку на парковке сделали вечной - из пластика. Фото: Олег Ежков.

— Мы сами так попросили. Давайте сделаем как в Европе! И коммунальщики согласились. А потом на приемке двора чиновники говорили, что в Челябинске нигде такого не видели, — рассказывает Олег Ежков.

На месте ветхих деревьев теперь юные саженцы. Фото: Олег Ежков.

Когда закончили благоустройство, во дворе провели праздник. На него съехались и районная администрация, и депутаты.

— И хоть бы кто из жильцов им спасибо сказал, — огорчен Олег Ежков. — Все подходили с одним негативом. Зачем парковка? Зачем нам лавки? Зачем в песочнице навалили песка? Его же дети домой на обуви принесут. А у самих дети выросли. И обидно мне было слышать такое, и стыдно. Люди шли из соседних дворов, завидовали, восхищались. А от наших — одни упреки.

КАК ПРОДВИНУТЬ В ПРОГРАММУ СВОЙ ДВОР

Жильцы дома, где сотни квартир, конечно, имеют разные интересы. Может, когда-нибудь мы и научимся приводить их к единому знаменателю.

А реконструкция городских дворов продолжается. Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана до 2022 года. И в нее все еще можно попасть. Для этого нужно подать коллективное заявление в свой районный Совет депутатов (они находятся в зданиях районных администраций). Там отберут первостепенные адреса и уже с управляйками будут готовить пакет документов для работ на будущие годы.

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