2018-09-24T09:32:38+03:00
Общество

Более 200 южноуральцев начали обучение в образовательном проекте «Росатома»

Лучшие отправятся в выездной бизнес-лагерь
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18 и 19 сентября в закрытых городах области стартовал образовательный «Энергия Бизнеса». Более 200 молодых людей, желающих открыть собственное дело, сделали самый важный шаг к осуществлению своей мечты.

18 сентября в Трехгорном прошла первая встреча участников образовательного курса «Энергия Бизнеса». С приветственным словом перед начинающими бизнесменами выступил глава администрации Трехгорного Владимир Беляков. Руководитель Молодежной школы предпринимательства Анна Малышева рассказала начинающим предпринимателям о том, как будет проходить образовательный процесс и какие спикеры будут их обучать. В финале встречи знаменитый российский бизнес-тренер, коуч, эксперт по самодисциплине и достижению целей Антон Костриченко провел мастер-класс «Технология прорыва. Как создать результат х2 за счет самодисциплины?».

На протяжении месяца жителей ЗАТО ждут мастер-классы от топовых экспертов. Участники, показавшие лучшие результаты, 13 и 14 октября отправятся в выездной бизнес-лагерь, где продолжат обучение с погружением в собственный проект.

Организаторами выступают Общественный совет Госкорпорации «Росатом» и Автономная некоммерческая организация «Молодежная школа предпринимательства». Проект реализуется в рамках конкурса социально значимых проектов «Росатома».

Новости компаний.

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