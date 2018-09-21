Экологические разработки челябинских химиков поддержат губернаторскими грантами

21 Сент. 13:00 2018-09-24T09:38:53+03:00

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Светлые студенческие головы химического факультета ЮУрГУ изобрели технологию, которой нет российских аналогов. Она полностью очищать воду от такого вредного соединения, как фенол. Это вещество образуется в металлургическом производстве и остается в технической воде. Нынешние методы очистки не позволяют на 100% избавить ее от соединения. И пусть техническая вода и не попадает в природу, а используется повторно в производстве, но фенол активно испаряется в воздухе. Именно его запах часто чувствуют челябинцы.

— Специальный катализатор очищает промышленную воду от загрязнителей, которые природа не «переваривает». При взаимодействии с катализатором фенол разлагается. В будущем мы планируем эту разработку усовершенствовать, чтобы она была направлена не на одно соединение, а на все, которые содержатся в воде, используемой для промышленных целей, — говорит одна из авторов разработки, аспирант ЮУрГУ Валерия Полозова.

Проект получит грант конкурса «Студенческая инициатива», который второй год подряд будет проходить в регионе при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Победители этого конкура получают гранты на реализацию и развитие своих инициатив.