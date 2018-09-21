Экологические разработки челябинских химиков поддержат губернаторскими грантами
Светлые студенческие головы химического факультета ЮУрГУ изобрели технологию, которой нет российских аналогов. Она полностью очищать воду от такого вредного соединения, как фенол. Это вещество образуется в металлургическом производстве и остается в технической воде. Нынешние методы очистки не позволяют на 100% избавить ее от соединения. И пусть техническая вода и не попадает в природу, а используется повторно в производстве, но фенол активно испаряется в воздухе. Именно его запах часто чувствуют челябинцы.
— Специальный катализатор очищает промышленную воду от загрязнителей, которые природа не «переваривает». При взаимодействии с катализатором фенол разлагается. В будущем мы планируем эту разработку усовершенствовать, чтобы она была направлена не на одно соединение, а на все, которые содержатся в воде, используемой для промышленных целей, — говорит одна из авторов разработки, аспирант ЮУрГУ Валерия Полозова.
Проект получит грант конкурса «Студенческая инициатива», который второй год подряд будет проходить в регионе при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Победители этого конкура получают гранты на реализацию и развитие своих инициатив.