Ремонт от дизайнера: экономия или лишние траты?

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-27T13:45:53+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ремонт жилья нельзя завершить — его можно только приостановить», — говорят те, кто сталкивался с этим делом. Но у ремонтной истории может быть счастливый финал без досадных недоделок. Поможет ли сэкономить дизайнер? Нужен ли дизайн-проект? Стоит ли платить дизайнеру за авторское сопровождение или лучше разобраться в подборе материалов самостоятельно? И какую сумму готовить тем, кто хочет получить квартиру своей мечты? Разбираемся с самыми частыми заблуждениями горожан о дизайне интерьера вместе с арт-директором студии архитектуры и дизайна «Мечты сбываются» архитектором Марией Латышевой.

Мария Латышева, арт-директор студии архитектуры и дизайна «Мечты сбываются»

Заблуждение 1. «Ремонт можно начать без дизайн-проекта»

Теоретически, можно рискнуть. Но тогда итоговый результат может быть далек от того, что рисовало воображение.

— На первой же встрече мы говорим заказчикам: «Дизайн-проект вам не нужен. Вам нужна квартира или дом — конечный результат того, что вы хотите получить». А дизайн-проект — это пошаговая инструкция, как все воплотить в жизнь, учесть сроки, бюджет и прочее. Это основа, с чего начинается воплощение вашей мечты. Если человек хочет за большие деньги получить дополнительную профессию дизайнера, достаточно самостоятельно начать ремонт, — уверена Мария Латышева.

Заблуждение 2. «Дизайн-проект — это альбом с чертежами и картинками»

На самом деле дизайн-проект — это целый комплекс действий, которые происходят вокруг создания чертежей и визуализаций. Первое, что делают дизайнеры студии «Мечты сбываются» — выезжают на замер либо, если объект находится в другом регионе или в другой стране, отправляют на замеры местных профессионалов. Для дизайн-проекта важно иметь точные параметры жилья, чертежи из БТИ тут не подойдут.

Затем дизайнеры знакомятся с объектом: уточняют, куда будут обращены окна, какова инсоляция в помещении, решают, как подчеркнуть достоинства места и скорректировать его недостатки.

Следующий этап — знакомство со всеми, кто будет жить в новом доме.

— На анкетирование мы приглашаем всех, даже деток старше 6 лет, — продолжает собеседница. — Наша задача — учесть интересы всех будущих жильцов, обозначить все плюсы и минусы, а затем при необходимости предложить компромисс. Этот этап самый важный. После него ты должен четко представлять, что людям надо. И тут мы стараемся не ограничивать фантазию клиентов. Если они говорят, что хотят кабинет, но на него наверняка нет места, мы говорим: «Подождите, вдруг получится? Дайте себе волю помечтать!».

Далее дизайнеры прорабатывают четыре стадии проекта — техническую, конструктивную, определяются с мебелью и декором. После этого исходя из пожеланий заказчика определяется окончательная смета ремонта.

Заблуждение 3. «Дизайн-проект — это лишняя трата денег»

Ни один опытный дизайнер не скажет стоимость своих услуг навскидку по телефону. Реализация проекта состоит из огромного количества пунктов, которые нужно учесть индивидуально для каждого заказчика. Однако самый условный ориентир в ценах выглядит так. С учетом стоимости стройматериалов, их монтажа, мебели, техники и прочего клиент в итоге заплатит примерно стоимость своей квартиры. Впрочем, запросы могут корректироваться — как в одну, так и в другую сторону.

Итоговая сумма дизайн-проекта и его воплощения может отпугнуть. Но будет ли самостоятельный ремонт дешевле? Опыт дизайнеров говорит о том, что это маловероятно, и вот почему.

Во-первых, строительным бригадам удобно работать без дизайн-проекта. Нет документа — значит, нет никаких утвержденных договоренностей. А на доделках и переделках можно в итоге собрать неплохую кассу.

Во-вторых, профессиональные студии дизайна проводят внутренние тендеры поставщиков отделочных материалов, мебели, светильников и техники и ищут выгодные варианты.

— Нужно вникнуть в рыночное предложение, продумать оптимальное решение и выдать его клиенту, — уточняет Мария Латышева. — Нет задачи закупить все самое дорогое, но показать качественные материалы и товары мы должны. Впоследствии это дает долгосрочную выгоду. Возможно, вы потратите сейчас на диван большую сумму, чем выставлено в смете, но он прослужит вам вдвое дольше и будет радовать вас каждый день. Есть и обратная ситуация: некоторые вещи могут быстро морально устаревать, и нет смысла покупать их дорого.

В-третьих, есть смысл посчитать, сколько времени (и нервов) займет у вас ремонт, а затем конвертировать эти дни и месяцы в стоимость своего рабочего времени. Возможно, вы поймете, что гораздо выгоднее поручить ремонт квартиры или дома дизайнерам и спокойно продолжить повышать свой доход.

И, наконец, при составлении дизайн-проекта вероятность потратить деньги на лишние стройматериалы сводится к нулю. В итоговый альбом интерьерного проекта входит и ведомость необходимых материалов с точным расчетом вплоть до плиточки. А если это произошло, всегда есть возможность сдать излишки обратно через партнерские фирмы дизайн-студии.

Заблуждение 4. «Если есть дизайн-проект, можно сделать ремонт самостоятельно»

За этим убеждением обычно кроется желание сократить расходы на услугу авторского сопровождения. В этом случае придется самостоятельно искать поставщиков материалов и строителей, наводить справки об их репутации, постоянно контролировать их на объекте.

А если нет большого желания и времени погрузиться в стройку с головой, то не помешает воспользоваться авторским сопровождением от дизайнера. Он будет держать руку на пульсе и в случае необходимости не даст бригадам «наломать дров» (за которые, напомним, обычно платит заказчик).

«Мы разработали целую систему взаимодействия с заказчиком и строителями во время авторского сопровождения, — подчеркивает эксперт. — Обмен информацией происходит в мессенджерах. Там назначаются встречи, обсуждаются текущие вопросы, ведется электронный журнал авторского надзора. В онлайн-доступе находятся важные графики, расчеты и таблицы. Очень легко найти нужные данные практически в любое время и из любой точки планеты, где есть Интернет».

Заблуждение 5. «Решение «под ключ» — это дорого»

Тут все сомнения рассеиваются на консультации с дизайнерами. За плечами сотрудников студии «Мечты сбываются» есть живые примеры того, как заказчики целиком отдают объект им на реализацию. Клиентам остается лишь приехать в новый дом с личными вещами. Здесь будет все: свежий ремонт, мебель, сантехника, техника для дома и даже подобранные по стилю аксессуары и технический инвентарь. Если дизайнер сумел услышать заказчика, то смета на перечисленные товары и услуги не шокирует. С цифрами не поспоришь!

— Мы 20 лет в профессии, и мы продаем не проекты, а свой опыт. И это на самом деле стоит гораздо дороже, чем заплатит заказчик. Но если он доверил нам свой новый дом, то наша задача — воплотить его мечту в реальность на выгодных условиях, — резюмирует Мария Латышева.

Студия архитектуры и дизайна «Мечты сбываются»

г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 7;

Тел.: (351) 269-55-95

123mechti.ru

Instagram

На правах рекламы