«Его вдруг понесло»: Подробности ЧП в школе Челябинска, где отец избил обидчика сына

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-24T12:20:25+03:00

В школе все в штатном режиме: о ЧП дети вспоминают лишь на переменках за разговорами. Фото: Андрей АБРАМОВ

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— Сидели на уроке, окна открыты. За окном кто-то начал кричать матом. А потом раздался детский голос: «Помогите… Помогите!». Мы выглянули. Там мужик бежит за Сашкой (имена детей изменены — прим.ред.). Догнал его на углу и стал бить... Теперь у него сломана челюсть, — вспоминает пятиклассница Ангелина.

— Да ничего у него не сломано. Тупая травма живота! — с видом знатока вмешивается в беседу Витя. — Он его еще по шее ударил, а потом на улице кулаком в живот… Саня — спокойный парень. Мы с ним каратэ три года занимаемся.

Школа №42 в Металлургическом районе Челябинска — самая обычная. Старое здание со всех сторон окружено золотыми деревьями и хрущевками. На переменке ребятня выбегает на улицу и живо обсуждает ЧП.

Сашу из больницы уже выписали. Там он пролежал два дня. К счастью, обошлось без тяжелых увечий, но кто знает, что в душе паренька.

Саша два дня провел в больнице. Сейчас он снова ходит на уроки.

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОНФЛИКТ?

По словам учителей, все началось в раздевалке после физкультуры. Там одновременно переодевался второй и пятый классы. Было тесно. Маленький Гоша уронил вещи старшего Саши, и, вроде бы, наступил ему на ногу. Санек в ответ гаркнул.

— Не бил он его, — говорят однокашники побитого в один голос. — Даже не тронул...

Дома Гоша пожаловался на обидчика. Родители позвонили в школу. Договорились разбираться по всем правилам — в кабинете социального педагога. На следующий день туда пришел отец обиженного второклассника, учитель и завуч.

Охранник школы не понял, что происходит, и не сумел остановить мужчину.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЗАВУЧ КИНУЛАСЬ НА ЗАЩИТУ

— После разговора завуч с мальчиком и его отцом вышла в коридор. А им на встречу бежит тот самый пятиклассник. Гоша указал на него папе. Неожиданно мужчина… позволил себе резкую реакцию, — подбирает слова директор школы Ирина Пономарева. — Попытался притянуть Славу к себе, но на защиту кинулась завуч. Ее мужчина оттолкнули в сторону…

И началась погоня. Ну а дальше крики на школьном дворе и рукоприкладство. Побитый Санька приковылял в школу, откуда его забрала скорая.

Конфликт начался после урока физры.Фото: Андрей АБРАМОВ

УГРОЗА УБИЙСТВОМ

Саша сейчас ходит на уроки, под контролем психолога. Родители Гоши документы забрали и переводят сына в другую школу. Завели дело за угрозу убийством, поскольку мужчина во время погони кричал: «Стой, убью!». Теперь предстоит разобраться с тем, насколько сильны были удары. Отметим, что по самой «легкой» в таком случае статье за побои, грозит до двух лет колонии.

P.S. Про отца Гоши известно, что ему 30 лет. Ходило на собрания в школу, не был агрессивным никогда. Что же тогда случилось? Учителя не могут ответить, следствие хранить тайну. А мы просим близких обвиняемого связаться с редакцией и изложить свою версию случившегося. Тел.: (351) 265-80-66, 233-14-29. Или напишите нам kpravda@ya.ru