Секрет красоты — в удачном кадре
Рефлексотерапия, процедуры по снижению веса, косметология и массаж — победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.
Напомним, фотоконкурс проходил на нашем сайте. Для участия нужно было лишь отправить свое фото и рассказать о том, как провел лето. Три победителя определились по количеству собранных «лайков». Интрига заключалась в том, кто же станет победителем в номинации «Выбор партнера», ведь на это количество голосов не влияет.
Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В итоге сертификат на 5 000 рублей на любые услуги VIVA Med&Beauty достался молодой маме Татьяне Лыжиной.
— Про конкурс узнала из соцсетей. Немного не хватило голосов до третьего места, но судьба распорядилась так, что нам досталось самое ключевое место, — не скрывая эмоций, делится впечатлениями Татьяна. — Посмотрела, что в центре красоты и здоровья есть услуги массажа, а маме с маленьким ребенком он просто необходим!
Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Первое и второе места достались семье Мельчуковых. Инна заняла первое место по количеству лайков, а ее супруг Васили получил «серебро» фотоконкурса. Но супруги не расстроились, ведь оба сертификата достанутся жене и маме, ведь красивая женщина — залог счастливой семьи.
Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Третье место конкурса заняла участница Кира Мамаева, но за сертификатом девушка отправила своего молодого человека. Андрей со всей ответственностью подошел к делу — съездил за призом и подробно расспросил обо всех услугах, которые предоставляет VIVA Med&Beauty.
Напомним, в Центре красоты и здоровья VIVA Med*Beauty можно пройти целый комплекс процедур по оздоровлению, релаксации и красоте.
Сюда входят:
— все виды массажа, в том числе и детский;
— озонотерапия;
— карбокситерапия;
— рефлексотерапия;
— косметология (аппартаная, инъекционная и терапевтическая);
— коррекция бровей и наращивание ресниц;
— шугаринг;
— ногтевой сервис.
Редакция «Комсомолки» благодарит всех участников и поздравляет победителей фотоконкурса. Следите за нашими конкурсами и выигрывайте приятные и полезные призы!
Партнер проекта:
Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty
г. Челябинск, ул. Российская, 61А
Тел.: +7 (351) 700-71-74
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