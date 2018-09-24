2018-09-24T12:20:25+03:00
Общество

Секрет красоты — в удачном кадре

«Комсомолка» наградила победителей фотоконкурса «Лето, не прощай»
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Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Рефлексотерапия, процедуры по снижению веса, косметология и массаж — победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.

Напомним, фотоконкурс проходил на нашем сайте. Для участия нужно было лишь отправить свое фото и рассказать о том, как провел лето. Три победителя определились по количеству собранных «лайков». Интрига заключалась в том, кто же станет победителем в номинации «Выбор партнера», ведь на это количество голосов не влияет.

Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В итоге сертификат на 5 000 рублей на любые услуги VIVA Med&Beauty достался молодой маме Татьяне Лыжиной.

— Про конкурс узнала из соцсетей. Немного не хватило голосов до третьего места, но судьба распорядилась так, что нам досталось самое ключевое место, — не скрывая эмоций, делится впечатлениями Татьяна. — Посмотрела, что в центре красоты и здоровья есть услуги массажа, а маме с маленьким ребенком он просто необходим!

Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первое и второе места достались семье Мельчуковых. Инна заняла первое место по количеству лайков, а ее супруг Васили получил «серебро» фотоконкурса. Но супруги не расстроились, ведь оба сертификата достанутся жене и маме, ведь красивая женщина — залог счастливой семьи.

Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победители фотоконкурса «Лето, не прощай» могут побаловать себя любыми услугами от Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Третье место конкурса заняла участница Кира Мамаева, но за сертификатом девушка отправила своего молодого человека. Андрей со всей ответственностью подошел к делу — съездил за призом и подробно расспросил обо всех услугах, которые предоставляет VIVA Med&Beauty.

Напомним, в Центре красоты и здоровья VIVA Med*Beauty можно пройти целый комплекс процедур по оздоровлению, релаксации и красоте.

Сюда входят:

— все виды массажа, в том числе и детский;

— озонотерапия;

— карбокситерапия;

— рефлексотерапия;

— косметология (аппартаная, инъекционная и терапевтическая);

— коррекция бровей и наращивание ресниц;

— шугаринг;

— ногтевой сервис.

Редакция «Комсомолки» благодарит всех участников и поздравляет победителей фотоконкурса. Следите за нашими конкурсами и выигрывайте приятные и полезные призы!

Партнер проекта:

Центра красоты и здоровья VIVA Med&Beauty

г. Челябинск, ул. Российская, 61А

Тел.: +7 (351) 700-71-74

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