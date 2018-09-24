Врачи крупнейших клиник Южного Урала «пошли в народ»

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-24T14:40:27+03:00

По поручению губернатора Бориса Дубровского специализированные бригады ведущих областных больниц ведут приемы в сельских районах Южного Урала. Решение было принято в августе, по итогам заседания Совета муниципальных образований

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Маленькая больничка в поселке Томино Сосновского района была полна пациентов и … врачей. Офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, врачи функциональной диагностики — когда еще попадешь в райцентр на прием к этим докторам? До Долгодеревенского добраться возможно только с пересадками — где найти столько времени и средств? А здесь ведущие специалисты Челябинской областной клинической больницы приехали буквально на дом! И выслушают, и направят, если нужно, на консультативный прием в поликлинику ЧОКБ. Большая удача! Ведь очередь к узким специалистам — две недели.

— Мы обслуживаем 1,5 тысячи пациентов. Раньше у нас был коллектив, но сейчас я осталась одна, все специалисты ушли на пенсию. Принимаю и детей, и взрослых. На прием к врачам выездной бригады мы пригласили пациентов, которые состоят на диспансерном учете и нуждаются в консультации специалистов. Консультация врачей из областной больницы особенно ценна. Работает «сарафанное радио»: приходят и те, кого заранее не записывали. Конечно, никому не откажем, — говорит главный врач Томинского офиса врача общей практики Мира Ахметшина.

За смену врачи мобильной бригады принимают до последнего пациента. Обычно это до 40 пациентов.

— Выездные бригады приближают медпомощь к жителям, это очень удобно для населения. Сосновский район находится недалеко от города, поэтому здесь проблема стоит не так остро, хотя из-за специфической, растянутой территории, жителям приехать в центральную больницу в Долгодеревенском тоже непросто. А тем, кто живет в отдаленных районах области, еще сложнее, там приезд бригад нужен особенно. Благодаря выездной работе врачей, южноуральцы могут попасть к нужному специалисту без очереди, по предварительной записи, — говорит главный врач Сосновской ЦРБ Владимир Самохвалов.

СО СВОИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Кстати, в Челябинской области уже накоплен практический опыт выездных форм работы врачебных бригад. Уже несколько лет в регионе оказывается плановая лечебно-консультативная медицинская помощь с использованием мобильных комплексов. Сейчас губернатор поручил эту практику расширить, чтобы сделать медицину доступнее для жителя каждого населенного пункта.

График работы выездных бригад Челябинской областной клинической больницы составляет оргметодотдел. Врачей в ЧОКБ много, потому командировки распределяются между ними так, чтобы в поездках работали все, по очереди. Формируются бригады по заявкам районных больниц.

— Мы приезжаем со своей портативной аппаратурой, по итогам обследования каждый пациент получает свои рекомендации, — говорит врач функциональной диагностики ЧОКБ Елена Ермакова.

В ДАЛЬНИЕ СЕЛА ВРАЧИ ВЫЕЗДАЮТ НА ДВА ДНЯ

Врач-кардиолог отделения сосудистой хирургии ЧОКБ Евгения Жданова считает выездную работу очень важной.

— Множество пациентов в глубинке нуждаются в оказании высокоспециализированной помощи, а имеют доступ только к местным врачам общей практики. Мы организуем тщательный медосмотр и при необходимости направляем в клинику или на госпитализацию в стационар областной клинической больницы. Я выезжаю в территории два раза в год. Самая отделенная точка — это деревня под Магнитогорском. В дальние поездки мы отправляемся на два дня, чтобы принять всех пациентов, ведь они приезжают и из окрестных населенных пунктов. Работы много: мы диагностируем ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность. Возможна диагностика клапанных пороков, ведь в нашей мобильной команде есть врач функциональной диагностики.

Кардиолог Евгения Жданова считает выездные консультации очень важной частью своей работы. Фото: Наталья КАЗАНЦЕВА.

График работы выездных врачебных бригад уже сверстан до 31 октября. Консультации пройдут в 12 районах области, в том числе в Сосновском, Еманжелинском, Троицком, Уйском, Пластовском и Красноармейском районах. В деревни поедут врачи Челябинской областной больницы, областного перинатального центра, областной детской больницы, городской больницы № 3 Магнитогорска. На этот год запланировано более 280 выездов в территории.

В глубинку свои бригады отправляет 21 клиника. В прошлом году, например, выездные бригады осмотрели и проконсультировали 56 тысяч 279 человек, на 2,5 процента больше, чем два года назад.

ФАПы СТРОИТЬ БУДУТ

Но если губернатор поручил активизировать работу по выезду мобильных врачебных бригад, не отменяются ли планы по строительству ФАПов на селе?

Нет, планы не отменены. На совещании с главами муниципальных образований губернатор Борис Дубровский обозначил тему строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов на селе как приоритетную

Сейчас в регионе работает 680 фельдшерско-акушерских пунктов. Многие требуют капремонта. В нынешнем году в Челябинской области принята трехлетняя госпрограмма строительства ФАПов и офисов врачей общей практики. Цена проекта — 1,4 млрд руб., финансируется из областного бюджета.

До 2020 года на селе построят 100 новых объектов здравоохранения с учетом частичной замены существующих. ФАпы очень ждут в селах Кизильского, Брединского, Агаповского, и Еткульского районов.

По распоряжению федерального правительства Челябинская область получит средства для приобретения трех модульных ФАПов в д. Канзафарово Кунашакского муниципального района; п. Саламат Варненского муниципального района; д. Малиновка Сосновского муниципального района. Регион получил на эти задачи 18 млн руб.

Еще более 16 млн руб федеральный бюджет профинансирует приобретение трех передвижных фельдшерско-акушерских пункта для Чебаркульского, Чесменского и Верхнеуральского районов.

ДОСЬЕ «КП»

Население Сосновского района — 63 тысячи человек. Особенность района — близкое расположение Челябинска. Потому многие живут за городом, но наблюдаются у врачей областного центра. Таких сосновцев — 6 — 8 тыс. человек. В Сосновском районе строятся фельдшерско-акушерские пункты, но медицинская помощь в формате «у дома» — вещь бесценная.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Жители отдаленных деревень области зачастую не могут попасть к узким специалистам, в том числе из-за удаленности территорий, из-за отсутствия в местных больницах и поликлиниках таких специалистов. Поэтому мы должны обеспечить доступ к таким врачам с помощью мобильных бригад. Опыт выездных форм работы у нас есть — в области не первый год оказывается плановая лечебно-консультативная медицинская помощь с использованием мобильных комплексов. Надо практику расширять. Медицина должна стать доступнее для жителя каждого села.