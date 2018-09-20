Путь воды: в Челябинской области река потечет по новому руслу

20 Сент. 13:00 2018-09-24T14:46:05+03:00

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Не дожив года до своего 70 лети в сентябре закрылась Челябинска городская свалка. Впереди — большая работа по ее рекультивации: свалка — одна из крупнейших в России, вошла в федеральную программу «Чистая страна». И ее закрытие было обязательным условием для начала большой работы. На включении челябинской свалки в федеральную программу настаивал губернатор Борис Дубровский.

Отходы города везут на временный полигон в Полетаево. Постоянный полигон строится в Чишме. Однако, ряд перевозчиков, ранее вывозивших твердые коммунальные отходы на свалку в Челябинске, саботировали свои обязанности, заявив о том, что доставлять отходы до Полетаево им невыгодно.

«НЕ ДОПУСТИМ КОЛЛАПСА»

О том, как будем решать важный вопрос, в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM мы говорили с министром экологии Челябинской области Сергеем Лихачевым.

Итак, на рынке мусороперевозок в Челябинске работает 16 компаний. Большинство их них — надежные партнеры.

Ждет ли Челябинск ждет судьба итальянского Неаполя, в котором уже несколько лент бастуют мусорщики?

— Не ждет. До конца сентября городские власти вычистят Челябинск, мы этот процесс контролируем. Те перевозчики, кто саботирует свои обязанности, с рынка уйдут, взамен придут добросовестные.

Причиной саботажа, по мнению министра, стала потеря несколькими перевозчиками сверходоходв после закрытия городской свалки. Потому появились высказывания о «невыгодности» доставки твердых коммунальных отходов на полигон в Полетаево. Они добиваются пересмотра тарифов. Чего не будет.

Уже сейчас в Челябинск перебросили 30 мусоровозов.

ТАРИФ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДО 1ДЕКАБРЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ

А что тариф? По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, до 31 декабря тариф на вывоз мусора для челябинцев не изменится. Он рассчитывается, исходя из 1 руб 87 коп за квадратный метр площади квартиры.

30 августа Законодательным Собранием принят соответствующий закон о субсидировании захоронения мусора на полигонах. А это — ни много ни мало — 970 руб с тонны твердых коммунальных отходов. Деньги будут поступать из областного бюджета. И до прихода Регионального оператора тариф для населения останется прежним.

— В масштабах миллионного города перевозчики получали очень солидные средства. Часть выручки они направляли на захоронение мусора на городской свалке. Сейчас этих денег они не тратят: свалка закрыта. Решением губернатора и Законодательного Собрания Челябинской области до конца года захоронение мусора на полигонах в Полетаево и Урефтах оплачивается из бюджета области. Это в масштабах города очень большая сумма.

— Несомненно, недобросовестных перевозчиков мы будем наказывать: штрафы очень большие — до 100 тыс руб на юридическое лицо. Никто не уйдет от наказания, если будет заниматься незаконными действиями.

А городская свалка переживает первый этап технической рекультивации. Ее засыпают грунтом. Требуется 600 тыс тонн.

Цифра

Высота челябинской свалки — 40 мв. Ее нужно обезводить и вывести свалочный газ: недра мусорного кургана таят около 3 т метана.

ИНЖЕНЕРНЫЙ «ОСТОВ»

— Закрытие свалки приведет к улучшению атмосферного воздуха в Челябинске. Это — поручение губернатора Бориса Дубровского. По подсчетам специалистов, свалка выбрасывает около 20% загрязняющих веществ в атмосферу города. Мы не будем иметь мощный источник выбросов фенолформальдегида — одно из самых вредных загрязняющих веществ.

Свалку «пронижут» газоотводными трубами и системой для вывода фильтрата: воды, очищенной до состояния технической с последующим сбросом ее в реку Миасс. В результате тело свалки осядет.

Технический этап рекультивации свалки завершится к июню 2020 года. Далее — период биологической рекультивации. На месте свалки может появиться, например, зеленый холм. Здесь — слово за проектировщиками.

ЧИШМА: СТРОЙКА НАЧНЕТСЯ ВЕСНОЙ

Хватил ли полигона в Полетаево для того объема отходов, который производит миллионный город?

— Полигон в Полетаево увеличен по емкости за счет открытия новых карт под прием твердых коммунальных отходов. Все карты полигона имеют защиту — сначала глиняное основание-подслойку, которое не пропускает воду, затем антифильтрационную мембрану. Они не пропустят влагу. Жидкость со свалки по специальной системе труб выводят в пруд-накопитель, где она испаряется.

Проект расширения полигона в Полетаево предусматривает две карты, и в ближайшее время начинается строительство первой. Мощностей полигона хватит на два года.

Весной 2019 г в Чишме начнется строительства первой карты полигона, рассчитанного на 25 лет. Он предназначен для приема и захоронения твердых коммунальных отходов Челябинского мусорного кластера. На этот период полигона хватит, если в переработку направлять 40% ТКО.

ЧИСТАЯ СРЕДА

По инициативе губернатора Бориса Дубровского в регионе реализуется еще один беспрецедентный проект — строительство обводного канала для реки Сак-Элга. Проблема застарелая. Но масштабная работа запушена именно по поручению губернатора. И финансируются решение задачи из бюджета Челябинской области.

Стройка изменит русло реки, которая сейчас течет через старые шлакоотвалы комбината «Карабашмедь». В своих верховьях, до захода в Карабаш, река чистая. Чистой она станет и после перезапуска течения, на пути в Аргазинское водохранилище, впадающие в Шершни. Питьевой источник Челябинска избавится от тонн вредных химических веществ.

Проект курирует глава региона. Сейчас строители заканчивают возведение основного элемента — водолелительного узла. Большая часть чистой воды потечет в Аргази, Шерши и реку Миасс. Еще часть объема пойдет на пополнение Богородского пруда. Из него вода поступает для нужд медеплавильного завода.

Обводной канал сдадут в эксплуатацию в конце нынешнего года. А в следующем, за пределами Карабаша, будет устроена гидроботаническая площадка: биологический объект площадью 80 га. Здесь вода будет отстаиваться и фильтроваться специальными растениями. Они будет извлекать из воды тяжелые металлы.

Общая стоимость проекта — 210 млн руб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Наша идея — построить обводной канал и сделать пруд. Мы этот проект долго обсуждали. По расчетам, проект даст возможность в 20-25 раз уменьшить поступление тяжелых металлов в Аргази. Проект исключительно важный, однозначно эффективный и позволит обезопасить единственный питьевой источник от рисков, которые несет текущее состояние воды.