2018-09-25T10:34:59+03:00
Общество

«Постой, паровоз»: в Москве объяснили, почему проект ВСМ в Челябинске под угрозой срыва

Высокоскоростная магистраль до Екатеринбурга рискует остаться только на бумаге
Инна КУМЕЙКО
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Проект ВСМ Челябинск - Екатеринбург так и может остаться на бумаге.Проект ВСМ Челябинск - Екатеринбург так и может остаться на бумаге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как же так? Мы же себе уже намечтали тусить на Плотинке, прошвырнуться по модному ТРК «Гринвич» и купить что-нибудь в «Икее». Екатеринбург, такой близкий и недоступный для многих! Похоже, мы так и не домчим за час до тебя на высокоскоростном модном экспрессе. В Москве пожимают плечами: проект может быть сорван.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра транспорта РФ Алана Лушникова.

«В БЮДЖЕТЕ НЕТ ДЕНЕГ»

Проект высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург оценивается в 380 млрд. руб. И без государственной поддержки такие вложения от инвесторов вряд ли возможны.

— Необходим капитальный грант на стадии строительства. При формировании магистрального плана мы обсуждали цифру 180 млрд. рублей, но сейчас в бюджете их нет, — сказал Лушников.

Вот так. А ведь как все хорошо начиналось. 14 мая премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве ВСМ. Дмитрий Анатольевич тогда оценил проект как «важный и серьезный инфраструктурный».

СКИНУЛИСЬ ПО 50 МИЛЛИОНОВ

— Распоряжение правительства меняет транспортную стратегию страны. Эта магистраль должна быть интегрирована в общероссийскую сеть. Начинаем работу, — призвал тогда Медведев.

А еще под ВСМ Челябинская и Свердловская область, при поддержке РЖД, создали структуру — «Уральскую скоростную магистраль», в нее вложено 50 млн. руб. каждым учредителем.

Напомним, высокоскоростную магистраль между Челябинском и Екатеринбургом планировали построить к 2025 году.

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