Ребенку из Челябинска дали путевку в садик без шкафчика и кровати

СЕГОДНЯ 19:35 2018-09-25T15:13:50+03:00

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Маленькой Яне четвертый год. Другие дети давно ходят в садик: едят творожную запеканку, лепят из пластилина, учат песни и танцы. А Яна с мамой гуляет в пустом дворе — с садиком все никак не срастается.

— Прошлой осенью выделили путевку в детсад при школе. От нас до садика семь остановок на общественном транспорте. По утрам не навозишься, а в семье еще старший сын-школьник, — говорит мама девочки Юля. — В общем, мы отказались, подали документы на перевод.

«ЖДИТЕ — КТО-НИБУДЬ ЗАБОЛЕЕТ»

Уже спустя две недели девочку пригласили в новый детсад. Он как раз рядом со школой, где учится брат Яны. Однако радость была недолгой.

— Вы не обижайтесь, — предупредила семью воспитатель, — но только шкафчика у вас не будет, пока кто-нибудь не заболеет. Вы же здесь временно, в августе переведем вас в другую группу…

На семейном совете решили, что лучше переждать этот год дома. Раз нет шкафчика, значит, нет и кровати. А если дети не будут болеть? Придется утром вести дочь назад и брать отгул на работе? Лишних денег в семье никогда не водилось, а нелишние каждый месяц жрет ипотека. Тем не менее, мама Яны не стала выходить на работу из затянувшегося декрета и посвятила дочурке еще один год.

35 ДЕТЕЙ В ГРУППЕ

Наконец, пришел август. Заведующая детсадом клятвенно обещала, что свое место у девочки будет.

— И не поверите, снова загвоздка, — говорит Юля. — Я звоню, чтобы встать на питание, а заведующая говорит: вторая младшая группа уже сформирована, в ней 35 человек. Идите лучше в разновозрастную — там всего 32 ребенка…

От безысходности Яну отдали в группу, куда ходят дети от трех до пяти лет. И обнадеживать больше не стали: в таком составе дойдете до школы. Воспитатели сами за головы от такой перспективы схватились: как занятия проводить? Ведь у младших и старших разные уровни подготовки, разные интересы. Но признались: сейчас так везде.

Кстати, Яна ходила в садик недолго — всего неделю. Потом мальчишки, которым уже по пять лет, прищемили ей дверью палец. Сейчас она опять с мамой, сидит на больничном.

САНПИН НЕ ПРОТИВ

Прокомментировать ситуацию мы попросили городской комитет по делам образования. Оказалось, моменты, которые не понравились маме, СанПиНы не осуждают.

— Число ребят в группе зависит от площади игровой комнаты. Для детей младше трех лет должно приходиться не меньше 2,5 квадратных метров на человека. Для ребят с трех до семи — не меньше двух метров, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в городском Комитете по делам образования.

Те же СанПиНы не запрещают создавать группы для детей разного возраста. И такие работают во многих детских садах мегаполиса. При этом садик должен выстроить обучение в группе с учетом потребностей разных ребят. Например, пока малыши поют песни, старшие учат грамоту и штудируют математику. А потом старшие идут на музыку, а малыши рисуют и лепят.

СПАСАЮТ ПЛОТНИК И РАСКЛАДУШКИ

И только место без шкафчика и кровати, по словам чиновников, недопустимо. Что это за места, посоветовали уточнить в самом детсаду.

— Государство старается устроить всех трехлеток в детсад. К моменту массового распределения путевок мы готовим кровать и шкафчик для каждого малыша, — объяснила заведующая детсадом. — Если ребенка перевели в группу позже, шкафов и кроватей может и не хватить. Но мы стараемся решать проблему оперативно. Спальное место находим сразу: например, покупаем малышу раскладушку с жестким матрасом или ставим трехуровневые кровати. А шкафчик делает плотник. Возможно, девочке и предложили чужой шкафчик — на время.

Получается, Яна напрасно провела дома год — семью подвел испуг мамы.

НА ЗАМЕТКУ

Как перевести малыша в другой садик

(памятка городского Комитета по делам образования)

Родители имеют право перевести ребенка из одного детсада в другой в порядке очередности подачи заявлений.

Для этого нужно принести в районный отдел образования:

— письменное заявление на перевод;

— свидетельство о рождении ребенка;

— справку, подтверждающую зачисление ребенка в детский сад.

Имейте в виду, что некоторые категории семей пользуются преимущественным правом перевода, если:

— ребенок проживает на территории, которая закреплена за нужным детсадом (тогда несем также свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства, либо свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории);

— ребенок имеет братьев или сестер, которые уже посещают нужный детсад (несем свидетельство о рождении на второго ребенка и справку из садика, что он его посещает);

— родственники ребенка работают в нужном детском саду.

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