РМК отправит юных футболистов в гости к ФК «Зенит»

СЕГОДНЯ 13:40 2018-09-25T13:47:04+03:00

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В Челябинске состоялся суперфинал фестиваля детского дворового футбола «Метрошка 2018». В этом году он проходил в 25 городах Челябинской, Оренбургской и Свердловской областей, а также Башкортостана и Татарстана. По итогам отборочных туров в регионах в финал вышли 48 команд в двух возрастных группах. В результате в старшей возрастной группе первое место заняла команда «Спутник» из Копейска (Челябинская область). Лучшим игроком признан Иван Мельников из команды «Юность» (Полевской, Свердловская область). В младшей возрастной группе победу завоевала команда «Колхозники» из поселка Новосинеглазовский (Челябинская область). Лучшим игроком стал Арсений Каримгулов из этой же команды.

Генеральным партнером фестиваля «Метрошка 2018» выступила Русская медная компания (АО «РМК»). На проведение отборочных игр и финальных состязаний РМК направила порядка 2,7 млн рублей. Кроме того, победители фестиваля в качестве приза от компании получат полный комплект брендированной футбольной формы и смогут отправиться в поездку в Санкт-Петербург на тренировочную базу ФК «Зенит».

Команда из поселка Новосинеглазовский праздновала победу в младшей возрастной группе.

Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» проходит по инициативе сети газет «Метро74» с 2002 года. Каждый год фестиваль расширяет свою географию: если в 2013 году турнир прошел в 9 городах, то в 2018 году — уже 25 городах (более четырех тысяч участников). Девиз фестиваля: «Играй, живи футболом и побеждай!».

Футбольные баталии Суперфинала разгорелись на стадионе «Центральный».

В том числе благодаря поддержке РМК фестиваль «Метрошка» смог выйти далеко за пределы Челябинской области и проводится на высоком организационном и профессиональном уровне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова:

— Для победителей фестиваля «Метрошка 2017» поездка в гости к футболистам «Зенита» стала незабываемым приключением. Ребята посмотрели, как тренируются профессиональные игроки, встретились с тренерами клуба, увидели главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Поездка стала для них отличной мотивацией для совершенствования не только в спорте, но и в других сферах жизни. Уверены, победители «Метрошки» этого года — ребята из Копейска и Новосинеглазовского — тоже получат массу впечатлений и полезных знаний.

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