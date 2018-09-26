2018-09-26T10:45:26+03:00
Общество

«Интерсвязь» подключилась к разработке стратегии развития Челябинска

План модернизации города распишут на 20 лет
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В сентябре администрация Челябинска начала разработку маркетинговой стратегии развития города на ближайшие 20 лет. В качестве участника проекта приглашен флагман телекоммуникационного рынка Челябинской области — компания «Интерсвязь».

Напомним, масштабный проект «Умный город» компании «Интерсвязь» использует инновационные разработки и программные продукты, которые становятся реальными помощниками в решении различных технологических и бытовых задач сотен тысяч жителей Челябинска. Речь идет о мобильном приложении оператора связи. Набор функций, содержащийся в нем, уже стал эффективным инструментом, востребованным уральцами. Исследовательскими группами компании «Интерсвязь» ведутся разработки по созданию ПО для предсказывания ДТП; адаптивного управления светофорами; систем мониторинга и визуализации движения общественного транспорта, электронных платежей в общественном транспорте; экономии потребления общедомовых ресурсов.

Руководство администрации Челябинска пригласило представителей малого и среднего бизнеса, вузов, культурных и социально направленных профессиональных сообществ и СМИ, крупных предприятий и инвесторов. Встреча была организована в формате дискуссии с целью получения обратной связи, выявления желаемого образа будущего южноуральской столицы и рамочных сценариев развития мегаполиса с точки зрения горожан. Специалисты отметили высокий качественный уровень обсуждений и широкий охват сфер деятельности участников. Параллельно эксперты проводят персональные глубинные интервью со стейкхолдерами.

— Работа по созданию маркетинговой стратегии Челябинска реально принесет пользу. Хочется надеяться, результаты будут положительными,- говорит Леонид Вахрамеев. — Наша компания уже активно включилась в этот процесс и готова и в дальнейшем помогать южноуральской столице своими уникальными решениями в сфере «Умного города».

Следующий этап встреч пройдет после обработки собранной экспертами информации в формате стратегических сессий с определением конкурентных преимуществ мегаполиса и формированием бренда столицы Южного Урала. Итогом всей этой работы должен стать план действий по развитию города.

Новости компаний.

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