«Поговорим по-европейски», или Праздник полиглотов

СЕГОДНЯ 10:41 2018-09-26T10:45:26+03:00

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В Европе 26 сентября уже в шестнадцатый раз прошел День языков — праздник тех, кто любит разговаривать с каждым встречным на его родном наречии. Челябинск тоже присоединяется к этому действу: педагоги Южного Урала отмечают, что интерес к иностранным языкам растет в городе-миллионнике с каждым годом.

European Day of Languages (так название праздника звучит по-английски) был учрежден Советом Европы в декабре 2001 года. Его появление не случайно: именно в Европе на сравнительно небольшой территории существует 225 автохтонных (местных) языков, причем две трети из них уже считаются мертвыми: их исторические носители на сегодня уже считают родными языки соседей. В России, кстати, положение не лучше: по данным ЮНЕСКО еще в 2009 году 136 языков малых народов, живущих в РФ, находились на грани вымирания.

Но изучение экзотических наречий — это все-таки удел ученых-лингвистов. Для простых граждан важнее умение объясниться на самых распространенных языках. Здесь нам есть чем гордиться: русский язык стоит на первом месте в Европе по числу людей, считающих его родным — таковых более 150 миллионов. Кстати, миллион челябинцев к этому числу не относятся: географически столица Южного Урала находится все-таки в Азии. На втором месте по распространенности — немецкий язык (95 миллионов носителей), третье занимает французский (66 миллионов человек). В ТОП-5 самых распространенных языков входят также английский (63 миллиона) и итальянский (60 миллионов).

Но это — носители языков, говорящие на них с детства. Другая картина складывается с популярностью у желающих научиться объясняться с итальянцами. Немецкий язык специально изучают 15 процентов населения Европы, французский — 14 процентов, русский — только 7 процентов европейцев. В последние годы гражданам Германии все чаще приходится изучать турецкий язык, а французам — арабский. Бесспорное первое место по популярности принадлежит, конечно, английскому языку: «спикать» (от speak, говорить) хотят научиться 40 процентов европейцев. Это понятно: английский давно превратился в международный язык общения, который хоть как-то понимает треть человечества. В Европе без знания языка Шекспира и Бернса вообще трудно рассчитывать на престижную работу, в России в целом и в Челябинске в частности ситуация аналогичная.

Нет худа без добра: большинство россиян еще в школе посещали именно уроки английского языка. По мнению иностранцев, кстати, освоить его гораздо легче, чем наш «великий и могучий»: мировая лингвистика русский вообще ставит на второе после китайского место по сложности изучения.

Rocket-ный «инглиш»

Многие ли смогут без проблем составить фразу на английском, несмотря на школьные уроки и университетские курсы? Как, скажем, оказавшись в Лондоне, спросить дорогу к знаменитому Биг-Бену? Между тем профессиональные педагоги утверждают: для того, чтобы заговорить по-британские, не обязательно тратить годы. До недавних пор считалось, что выйти на первый уровень владения языком Великобритании возможно за восемь месяцев. А новый интенсивный курс английского Rocket от образовательного центра PlanetEnglish занимает всего два месяца.

По словам педагогов PlanetEnglish, простоту и логику английского языка реально понять вообще за один урок: на первом же занятии по технологии Rocket слушатели получат все необходимые данные с помощью специальной технологии «Грамматический конструктор». В следующие два месяца нюансы английского усвоятся без тетрадей и учебников. А сложности все-таки есть: например, четыре звука, естественные для уроженцев Соединенного Королевства, в русском вообще не имеют аналогов. Тем не менее, создатели курсов Rocket утверждают: за два месяца знания английского языка повысятся на один уровень (по международной системе степень владения чужим языком делится на пять уровней, где пятый — уровень носителя языка).

Доказательством эффективности технологии от PlanetEnglish служит то, что финальный урок в системе Rocket проходит полностью на английском и успехи слушателей оценивают педагоги-иностранцы. Тем не менее, слушатели из Челябинска успешно сдают экзамены и потом успешно применяют свои навыки в жизни.

Образовательный центр PlanetEnglish приглашает жителей Челябинска в первую неделю октября приобрести курс Rocket по специальной цене в 9750 рублей вместо 14 980 рублей! Цена действительна на обучение в любой группе Rocket на 2018-19 учебный год, в любом филиале. Забронировать место в группе можно на сайте special.planetenglish.ru.

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