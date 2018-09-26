ЧМК рассказал о ходе экологического аудита

СЕГОДНЯ 11:59 2018-09-26T11:59:19+03:00

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Специалисты ЧМК рассказали о планах в области экологического аудита в ходе молодежного круглого стола «Пути решения проблем качества атмосферного воздуха на территории города Челябинска». Организатором мероприятия выступила Молодежная палата города Челябинска при Челябинской городской Думе.

В обсуждении экологических вопросов приняли участие представители районных молодежных палат и советов молодежи города Челябинска. Специалисты ПАО «ЧМК», совместно с экспертами Комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране труда, обсудили со студентами проблемы современного мегаполиса и возможные пути их решения.

Больше всего активистов заинтересовал ход независимого экологического аудита на комбинате, в результате которого будет разработан комплекс мер по минимизации влияния производственной деятельности на окружающую среду. Аудит осуществляется в соответствии с требованиями надзорных ведомств и охватит все южноуральские предприятия «Мечела»: Челябинский металлургический комбинат, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго» и Челябинский филиал «Уральской кузницы». Обследование проводят эксперты Научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха (г. Санкт-Петербург).

«Нас радует живой интерес молодежи к проблемам экологии. Хорошо, что мы смогли принять участие в круглом столе и ответить на интересующие вопросы. Открытость крупного бизнеса и доступность информации помогает молодым людям формировать собственное мнение по этому вопросу, объективное и независимое», — отметил заместитель начальника управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной деятельности ПАО «ЧМК» по экологии Александр Сосунов.

«Совет молодежи Челябинской области очень обеспокоен экологическими проблемами города. Мы благодарны специалистам ЧМК за открытый рассказ о существующих трудностях в области охраны окружающей среды и мерах, которые предпринимает компания по улучшению ситуации. Многие факты об экологическом аудите предприятия мы услышали впервые. Они позволили по-новому взглянуть на эту проблему. Надеюсь, что наше взаимодействие с ЧМК будет продолжено», — дополняет председатель Молодежной палаты города Челябинска при Челябинской городской Думе Мария Шардакова.

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