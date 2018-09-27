Жители одного из домов Челябинска сами наняли мусоровоз

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-26T15:41:10+03:00

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Счастливчики с ЧМЗ сообщают, что у них начали вывозить мусор. А вот жители Курчатовского района пока не узнали радости освобождения от смердящих куч. И сколько этого ждать, неизвестно.

Поэтому дом по адресу ул. Цинковая, 1 решил действовать самостоятельно. Они вышли, разгребли свалку, скинулись на мусоровоз и вывезли хлам.

— Разобрали помойку! Но в машину влезла только половина мусора. Надеемся, мусоровоз еще раз к нам заедет, — рассказали челябинцы о своем опыте «ВКонтакте».

Было... Фото: Евгений Соколов.

«Комсомолка» нашла активистов. Это Евгений Соколов, его сосед Михаил и приятель из дома напротив Владимир. Они втроем разобрались со свалкой во дворе. Главный вопрос: сколько стоило это «удовольствие»?

— Всего 500 рублей. Скинулись втроем. Через знакомых нашли телефон одного из нанятых администрацией Челябинска водителей мусоровоза. Договорились, что по пути на свалку он заедет и в наш двор. Машина приехала уже наполовину полная, поэтому вычистить всю нашу контейнерную площадку за один раз не получилось. Да и за два раза не выйдет.

Уже через несколько часов после акции горы мусора выросли снова — люди из соседних дворов обрадовались, что у нас вывозят, и натащили сюда мусор. Так как водитель был из Кургана, как доехать до нашей свалки в Полетаево, он не знал. Пришлось ему объяснять, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» Евгений Соколов.

... и стало. Но ненадолго. Фото: Евгений Соколов.

По сути для водителя мусоровоза это калым. А троим активистам еще и пришлось самостоятельно разгребать горы бытовых отходов на контейнерной площадке. Евгений разодрал руку о какую-то склянку.

— Съездил в «травму», на всякий случай поставил прививку от столбняка. Все-таки это свалка. Завтра еще к хирургу надо, — делится Евгений. — Жители дома, увидев нас, орудующих лопатами, подходили, сочувствовали: «Жестокая у вас работа». Мы отвечали, что это не работа, а собственная инициатива. Люди хвалили, но присоединиться не захотели.

Пользователи соцсетей отнеслись к такой инициативе неоднозначно.

— Хороший пример. Вот только из-за таких власти на шею и садятся, — написал горожанин Дмитрий в группе «Комсомольская Правда» - Челябинск» в «ВКонтакте».

— Сначала отдай деньги в коммунальную платежку, потом отдай за частный вывоз мусора. Этим людям нужно идти в управляющую компанию и требовать перерасчета коммунальных платежей. Если будет отказано — обращаться в прокуратуру, — прокомментировала челябинка Татьяна в группе «Чистомэн».

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