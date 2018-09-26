Суд не стал восстанавливать в должности директора школы на Урале, уволенного из-за отказа быть коллектором

СЕГОДНЯ 13:48 2018-09-26T13:54:29+03:00

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Наталья Матвеева четыре года проработала директором школы №1 в Верхнем Уфалее, что в Челябинской области. В середине лета ей на почту пришел гигантский список с ФИО должников за «коммуналку». В местной администрации требовали найти среди имен сотрудников школы и родителей, а затем провести с ними работу — напомнить о долге. Матвеева отказалась, и через пару дней ей вручили уведомление об освобождении с должности.

— Утром чиновники принимали школу после каникул, а вечером я привезла им документы, и меня уволили. Сказали, что я «не исполнительная», — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» Наталья Матвеева.

Директор пытается расшифровать причину отстранения:

— Как-то требовали снимать детей с уроков и заполнять залы во время городских мероприятий. Я отказывалась. Работать с должниками я тоже не стала.

По словам педагога, быть коллектором принуждают всех бюджетников города. Сейчас прокуратура и Роскомнадзор ищут того, кто был инициатором рассылки персональных данных должников.

Официально Наталью «попросилили с работы» по статье №278 Трудового кодекса. Хитрый закон позволяет увольнять директоров всех мастей без объяснения причин. Работодателем Натальи было управление образования. Оно и уволило директора.

Мириться педагог не стала и пошла в суд. 26 сентября огласили вердикт: Матвееву уволили законно. Об этом сообщает пресс-служба Верхнеуфалейского городского суда.

Пока что педагог устроилась в ту же школу преподавателем физики. Думает, подавать ли апелляцию.

КСТАТИ

Два года назад директора уволили в первый раз, но чиновники из мэрии заступились за нее, и руководителя вернули. В этот раз надежда только на суд. Наталья «давит» на формальность: когда ее уволили, она была на больничном. По той же 278 статье потребовать освободить кресло могут только действующего руководителя. Но суд первой инстанции встал на сторону чиновников от образования.

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