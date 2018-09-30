Проверка слуха: в Новосинеглазово не осталось ни одного терапевта

СЕГОДНЯ 06:00 2018-09-28T16:52:35+03:00

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Полное тревоги письмо пришло в редакцию «Комсомолки» на электронную почту:

«В поликлинике Новосинеглазово больше нет терапевтов, — написала нам Ирина Сенькина. — Все поувольнялись из-за мизерной зарплаты. Мало того, что к узким специалистам нам приходилось ездить в Челябинск, так еще и лишаемся участковых. Безобразие, над людьми издеваются!»

НОВЫЙ ШТАТ УЖЕ НАБИРАЮТ

Вся медицина нынче переживет нелегкие времена. Вот и руководитель горздрава Наталья Горлова призналась, что по городу больше всего не хватает именно тех, кто ведет первичный прием — терапевтов и педиатров. Люди уходят из поликлиник из-за больших нагрузок, ведь помимо приема они бегают по участкам, каждый день посещая десятки адресов.

В дефицит кадров поверить легко. В то же, что поликлинику закрывают на клюшку, довольно трудно.

Прокомментировать ситуацию мы попросили горздрав Челябинска. Из управления нас отправили в городскую больницу № 1. Именно к ней еще с 12 сентября прикрепили все взрослое население Новосинеглазово.

Нам рассказали, что у поликлиники в Новосинеглазово, на самом деле, были проблемы. Врачей не хватало, возможностей для диагностики — тоже. Однако все не так плохо, как пишут читатели «Комсомолки».

— До объединения с нами в поселке вели постоянный прием терапевт, два врача-гинеколога, лор и невролог. По совместительству на неполный прием приходили онколог, эндокринолог и кардиолог, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» заместитель главного врача по поликлинике ГКБ № 1 Татьяна Колчинская.

— После объединения на постоянный прием приняли врача-хирурга и двух участковых. Пока штат полностью не укомплектован, будем отправлять туда выездные бригады врачей по запросу заведующей поликлиники. Организована работа выездной неотложки.

ДОКТОРОВ БУДЕТ БОЛЬШЕ. И ДАЖЕ — РЕДКИЕ

Чиновники уверяют, что после объединения поликлиники Новосинеглазово с одной из лучших клиник Челябинска пациенты бесплатно, по полису ОМС, смогут попасть на прием к таким редким специалистам, как хирург-эндокринолог, нейрохирург, колопроктолог, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, нефролог, диабетолог, генетик, травматолог-ортопед и к другим.

И только флюорографию в самом поселке делать не будут. Просветить легкие жители Новосинеглазово могут в мобильном пункте флюорографии на колесах либо в любой из поликлиник ГКБ № 1 — на Воровского,16 и Доватора, 24.

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